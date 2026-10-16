Credit: Robin Christian

The Tubs arriveranno per la prima volta in Italia ad aprile 2027.

La band britannica presenta il suo terzo LP, “Hard Life”, uscito a settembre via Merge Records.

Nati dall’instancabile attività musicale di Owen Williams, già membro dei Joanna Gruesome, sono tra le realtà più interessanti dell’indie britannico. Capaci di mescolare jangle pop, post-punk e folk con un gusto straordinario per la melodia e con testi che oscillano continuamente tra sarcasmo feroce e sincerità disarmante.

Con il nuovo album “Hard Life”, pubblicato da Merge Records, Williams e i suoi mettono in scena tutta una serie di contraddizioni, tra disillusioni sentimentali, crisi esistenziali e una spietata (e bellissima) capacità di prendersi in giro. Il risultato è un disco brillante, pieno di grandi canzoni (e pessime decisioni), pronto a essere suonato dal vivo.

Saranno tre le date del gruppo inglese in Italia previste per venerdì 9 al Covo Club di Bologna, sabato 10 allo Wishlist Club di Roma e domenica 11 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per i concerti dei Tubs sono già disponibili su ‘Dice.fm’ a 17,50 € (BO), 15 € (Roma) e 17,25 € (MI).