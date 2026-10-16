Darren Hayman sorprende tutti con una nuova uscita proprio il 16 ottobre, parliamo di “I’m Your Team»”. Il singolo portante è “Darling, All The Time” che funge da perfetto biglietto da visita con il suo andamento elettronico e minimale. Una melodia che s’insinua sottopelle, leggera, con questo synthpop spartano eppure così irresistibile nel suo incedere downtempo.

Hayman ha parlato apertamente delle sue difficoltà legate alla fiducia in se stesso, alla salute mentale e alla comprensione della propria neurodiversità, e così “I’m Your Team” inizialmente era rimasto in una lista di progetti che non avevano raggiunto il traguardo. Tuttavia, è diventato gradualmente uno dei lavori preferiti di Hayman e, dopo aver trascorso gran parte del 2025 a ridistribuire brani mancanti del suo catalogo come “The Violence” e “Hayman, Watkins, Trout and Lee”, gli è piaciuta l’idea che qualcosa di sconosciuto potesse apparire per intero da un giorno all’altro. Si tratta della seconda uscita a sorpresa di Hayman in altrettanti mesi, dopo l’EP “TV Themes” dei The French del 18 settembre.

Anche con pochi strumenti (gli unici utilizzati nel disco sono un sintetizzatore DX7, una drum machine TR707 e un basso Rickenbacker) il buon Hayman sa lavorare di fino, incuriosendoci, colpendoci e affascinandoci.

«Ho cercato nella mia sala musica gli strumenti che avevo meno amati e più sottoutilizzati», racconta Hayman. «Il DX7 era una tastiera digitale molto costosa quando uscì nel 1983, e divenne onnipresente negli anni ’80 grazie ai successi di Prince, Whitney Houston e Phil Collins. Persino la sua pagina di Wikipedia descrive il suo suono come obsoleto e banale».

Artista che possiamo consioderare di culto, Darren Hayman, non si tira indietro e mette sul piatto un disco che pur con pochi elementi sonori sa davvero essere molto accattivante.

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Darren Hayman: Instagram