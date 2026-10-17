I PISS sono un quartetto punk e noise rock originario di Vancouver, in Canada. Guidati da Taylor Zantingh (voce) propongono un loro progetto sonoro decisamente fuori dagli schemi tra punk, noise rock, collage sonori e performance art. Il 25 giugno erano negli studi di KEXP per una session che vede la luce in questi giorni:

Setlist:

kai and friends

i wanted to be a singer

andrea I

time loop at hot slit

a little girl’s horse craze betrays her

andrea II

how can you act opposite to this emotion?

blocking a scene you can’t remember

vikki

Rote Zora. “Resistance is Possible.” Emma, no. 6, June 1984, pp. 39-41.

i keep trying to change the ending

L’album di debutto della band, “you made me / skin on linen” è in uscita il 30 ottobre per Sub Pop.