I PISS sono un quartetto punk e noise rock originario di Vancouver, in Canada. Guidati da Taylor Zantingh (voce) propongono un loro progetto sonoro decisamente fuori dagli schemi tra punk, noise rock, collage sonori e performance art. Il 25 giugno erano negli studi di KEXP per una session che vede la luce in questi giorni:
Setlist:
kai and friends
i wanted to be a singer
andrea I
time loop at hot slit
a little girl’s horse craze betrays her
andrea II
how can you act opposite to this emotion?
blocking a scene you can’t remember
vikki
Rote Zora. “Resistance is Possible.” Emma, no. 6, June 1984, pp. 39-41.
i keep trying to change the ending
L’album di debutto della band, “you made me / skin on linen” è in uscita il 30 ottobre per Sub Pop.