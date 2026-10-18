Zitti zitti i dEUS pubblicano un nuovo singolo: si tratta di “Keptman”- In lontananza, ma ancora senza titolo e tracklist, si profila un nuovo album, che sicuramente vedrà la luce nel 2027.

Come primo assaggio il brano è oscuro, inquieto e rumoroso, con un crescendo che mette addosso parecchia agitazione e tensione, se ci passate il termine. Una gran bella canzone.

L’ultimo lavoro della formazione è “How To Replace It“, datato 2023. A marzo di quest’anno sono stati ai Magazzini Generali di Milano nel tour che li ha visti riproporre i loro primi due album.