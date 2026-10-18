Credit: Anna Hanks from Austin, Texas, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Michael Kiwanuka ha pubblicato il suo nuovo singolo “Sing”, tratto dal suo prossimo album, “FUDGE“, in uscita il 23 ottobre 2026, la sua uscita è rimasta in sospeso per quasi dodici mesi a causa dei problemi di salute di Michael (l’artista infatti ha rivelato di aver subito un grave ictus che lo ha costretto a un lungo e difficile percorso di riabilitazione).

L’album segna un cambiamento nel team di produzione per la prima volta dal suo album di debutto (“Home Again” del 2012), con Michael stesso che si è occupato della produzione.

“FUDGE”, a quanto ci dicono le note stampa, è il culmine di un periodo particolarmente ricco di creatività per Michael ed è stato scritto quasi in contemporanea con la stesura del quarto album, “Small Changes”. Il disco è descritto come più libero e istintivo di Michael Kiwanuka fino ad oggi. Un disco vibrante e profondamente umano, plasmato dalla spontaneità, dall’emozione e dalla gioia creativa. È spontaneo, ricco di soul e animato da quella magia che nasce solo quando ci si lascia guidare dal processo creativo. L’album è stato ispirato dalle parole incoraggianti del compianto Chick Corea, in un’intervista in cui Michael si è imbattuto durante il lockdown della pandemia e nella quale il musicista lo invitava a seguire ciò che amava, senza preoccuparsi di ciò che avrebbero potuto pensare gli altri.