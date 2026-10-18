Michael Kiwanuka ha pubblicato il suo nuovo singolo “Sing”, tratto dal suo prossimo album, “FUDGE“, in uscita il 23 ottobre 2026, la sua uscita è rimasta in sospeso per quasi dodici mesi a causa dei problemi di salute di Michael (l’artista infatti ha rivelato di aver subito un grave ictus che lo ha costretto a un lungo e difficile percorso di riabilitazione).

L’album segna un cambiamento nel team di produzione per la prima volta dal suo album di debutto (“Home Again” del 2012), con Michael stesso che si è occupato della produzione.

“FUDGE”, a quanto ci dicono le note stampa, è il culmine di un periodo particolarmente ricco di creatività per Michael ed è stato scritto quasi in contemporanea con la stesura del quarto album, “Small Changes”. Il disco è descritto come più libero e istintivo di Michael Kiwanuka fino ad oggi. Un disco vibrante e profondamente umano, plasmato dalla spontaneità, dall’emozione e dalla gioia creativa. È spontaneo, ricco di soul e animato da quella magia che nasce solo quando ci si lascia guidare dal processo creativo. L’album è stato ispirato dalle parole incoraggianti del compianto Chick Corea, in un’intervista in cui Michael si è imbattuto durante il lockdown della pandemia e nella quale il musicista lo invitava a seguire ciò che amava, senza preoccuparsi di ciò che avrebbero potuto pensare gli altri.