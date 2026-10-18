Tornano in Italia gli Yard Act, che avevamo visto anche un paio di anni fa al Locomotiv Club di Bologna.

Il loro terzo LP, “You’re Gonna Need A Little Music“, è uscito a luglio, via Island, e li ha visti lavorare insieme Justin Meldal-Johnsen dei Nine Inch Nails.

Per la prima volta inoltre la band di Leeds ha avuto l’occasione di realizzare un album suonando tutti insieme nella stessa stanza.

L’unica data nel nostro paese è prevista ai Magazzini Generali di Milano, storica venue in zona Ripamonti, che oggi presenta un buon numero di spettatori, sebbene non sia sold-out, segno comunque di un notevole interesse verso la formazione dello Yorkshire.

Si inizia a suonare piuttosto presto perché, a partite dalle undici e mezza, ci sarà poi una serata dance che durerà fino alle prime ore della domenica: James Smith e compagni, infatti, salgono sul palco del locale meneghino quando sono appena passate le nove e dieci, portando subito la loro voglia di fare casino con il recente singolo “New Beginnings”. Decisamente più adrenalinica rispetto alla versione del disco, ci attrae con il suono delle tastiere e una spinta dancey che invita tutti i fan milanesi a non rimanere mai fermi. Il ritmo è davvero incontenibile, mentre le melodie risultano assolutamente vincenti.

Un tuffo nel passato recente con “We Make Hits”, dal loro sophomore “Where’s My Utopia?“, con Smith che usa il rap e la strumentazione risulta incisiva e tagliente, mentre l’esplosività del coro fa letteralmente saltare tutti i presenti ai Magazzini Generali.

La divertentissima “When The Slaughter Stops” live ricorda i Franz Ferdinand con quella sua energia post-punk saltellante, quella voglia di divertirsi e la sua incredibile adrenalina a livello strumentale, mentre “Redeemer” è decisamente più cupa e incazzata, seppur sempre spumeggiante (e vi appare anche il sax).

La vecchissima “Dark Days” è molto apprezzata dalla folla lombarda – quasi subito parte anche uno dei numerosi handclapping della serata – grazie alla grande capacità far muovere la gente attraverso toni poppy, cori vincenti che arrivano dritti in faccia, una grande determinazione e un drumming eccitante.

C’è ovviamente spazio anche per il primo album, “The Overload“, ben rappresentato dalla sua title-track, una vera festa senza un secondo per respirare per i fan meneghini, ma anche poco dopo da “100% Endurance”, che invece è riflessiva e ci lascia un breve momento per riposare un attimo le orecchie dopo tutti questi momenti feroci.

Un’altra canzone molto vecchia, “The Trapper’s Pelts”, chiude il mainset con la sua tagliente energia, regalando ai fan italiani un altro momento in cui perdersi e danzare.

Circa settanta minuti di puro divertimento, adrenalina e solidità per una band come gli Yard Act che dimostra di saper tenere molto bene il palco e allo stesso tempo è capace di scaldare il pubblico attraverso la sua melodica, intensa e inarrestabile follia post-punk.