La chitarrista Victoria Rose e il produttore Stone Filipczak hanno dato vita al progetto @ (at) in cerca di nuovi stimoli, in un 2020 segnato da pandemia e isolamento. Una collaborazione tra musicisti affermati che già con “Mind Palace Music” del 2023 aveva colpito per la capacità di distillare e comunicare emozioni in modo diretto e genuino.

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“Autosmile” ripercorre e arricchisce il sound di quel primo disco nato inevitabilmente a distanza, scambiandosi file da remoto. Elliott Smith, Alex G, Sparklehorse, Laurie Spiegel restano importanti punti di riferimento. Canzoni intime, analogiche, impreziosite da vari strumenti (violoncello, violino, batteria) in quaranta minuti oscuri e luminosi.

Gli arpeggi insistenti e dark di “Bird” accompagnano le voci di Filipczak e Rose che creano armonie ipnotiche e senza tempo, tra folk (“Amity”) morbida psichedelia e melodie malinconiche come quelle di “Love In The Dark” cantata da Victoria Rose, la sperimentale “I Know You Are (But What Am I Thinking)”, chitarre acustiche, clarinetto e violoncello in “Earthly Love” o “Untitled” e canzoni lo – fi come “Your Dog”.

Stanno ancora scoprendo cosa possono fare, quanto lontano spingersi gli @ e l’intensità non viene mai meno, l’arrangiamento grintoso di “I’m Not In Pain” che ne fa uno dei brani più completi e riusciti, insieme alla title track, alle psichedeliche “Punish My Mind” e “Judgement Farmer” che dimostrano quanto bene abbia fatto la 4AD a investire nel visionario indie folk di Victoria Rose e Stone Filipczak.