Dublino non smette di sputare fuori band e noi, ovviamente, siamo qui con la bava alla bocca a ringraziare. Mentre il gregge dei fan accaniti consuma l’attesa per il nuovo parto degli ormai famosi e fottutamente fighetti Fontaines D.C., sul piatto ci troviamo l’esordio dei Basht. Sì, con il puntino alla fine, come a dire “punto e basta, adesso ascolti noi”. Un manipolo alt-rock/post-punk sfacciato che con “Poor Advice” cerca di strappare un angolo di carne viva nei cuori di una città che sembra aver trovato casa tra le pagine e i fantasmi di James Joyce.



Questi qui non hanno voglia di fare le modelle da copertina. Preferiscono che sia il rumore a parlare. Niente sovraesposizione da social, giocano a nascondino dietro grafiche distorte e scatti oscuri che sembrano rubati a un brutto sogno. Nati nel caos del 2021, prima in cinque a pestare tasti e corde, poi ridotti alla vera spina dorsale: un quartetto letale che ha partorito questo disco. Jack Leavey ci mette la faccia, la chitarra e dei testi che graffiano; Louis Christle al basso lo tiene in piedi, evitando che crolli tutto mentre spinge il motore; Lughaidh Armstrong-Mayock è l’altro chitarrista arrivato dopo a dare la sferzata decisiva, quella scossa elettrica che ti spettina; e Ryan McClelland alla batteria chiude il cerchio con una sezione ritmica che sembra un martello pneumatico sui denti.

Il nome? Viene dritto da unabashed. Spudorati. Sfacciati. Gente che non chiede scusa. Ed è esattamente così che fanno rock: dritto in faccia, senza filtri, zero paranoie reverenziali verso le istituzioni o i mostri sacri.



Credit @xbadpat

Tutto comincia a prendere una piega violenta a Rathmines, sobborgo a sud di Dublino, nel 2021. Fuori dalle gabbie della pandemia, questi ragazzi avevano addosso una fame viscerale di palco, una roba da star male. Hanno iniziato a farsi sanguinare le dita nei pub e nei buchi storici della capitale — posti come il Workman’s Cellar o il Blackbird — masticando e sputando la scena locale. Il passaparola ha fatto il resto, marchiandoli come veri animali da palcoscenico e scaraventandoli in tempo zero ad aprire i concerti di pesi massimi come Wunderhorse, Deadletter ed Everything Everything.

Ma come fai a passare dall’essere i redivivi eroi da bancone a partorire un debutto maturo e teso come “Poor Advice”? Semplice: ti chiudi in stanza con uno che di nevrosi ne capisce, il produttore Ali Chant (già dietro ai miracoli di Dry Cleaning, PJ Harvey e Perfume Genius).



Chant ha fatto una magia al contrario: li ha registrati in sei mesi, mentre i ragazzi erano in tour a consumarsi l’anima. Ha usato quella che i critici col colletto bianco chiamano “pazienza silenziosa”. Io la chiamo sadismo puro: invece di far esplodere ogni traccia al primo secondo, ha insegnato alla band a trattenere il colpo, a dosare la violenza. Ha creato un’atmosfera cupa, claustrofobica e tesa. Un disco che ti stringe le mani attorno al collo, lasciandoti lì, con il fiato corto, a aspettare un’esplosione che sai che sta per arrivare ma non sai quando ti colpirà.



Il nostro incontro con i Basht. passa proprio da qui, da una traccia d’apertura come “Dive” che cattura per la sua oscurità. Il conflitto sonoro è tutto nel contrasto tra una chitarra pulita, leggera, e un’altra distorta che la sovrasta amplificandone il dramma: la perfetta trasposizione in note di una fragilità destinata a essere schiacciata.

È la voce di Jack Leavey, soprattutto nei momenti in cui il brano rallenta e si fa dimesso, a lasciarci addosso il senso più profondo di angoscia: tristezza, delusione, rassegnazione.

Una sensazione che si lega a doppio filo al testo, in cui Jack racconta la perdita dell’innocenza, il momento esatto in cui un bambino scopre che il mondo non è così sicuro come credeva.

È la prima crepa nella fiducia, la presa di coscienza che anche ciò che dovrebbe proteggerti può deluderti. La voce sembra dare forma alla disillusione di chi non riesce più a guardare le cose con gli stessi occhi, eppure, in questa angoscia, trovo una forma di liberazione: “Dive” non cancella il peso, ma ci permette di riconoscerlo e attraversarlo, almeno per la durata di una canzone.

Subito dopo, “Perfume” fa da ponte ideale, preparando il terreno per le montagne russe del disco. Perché quando pensi di aver capito il gioco, i Basht. sbattono in tavola “Keira Knightley”. Una traccia maledettamente catchy, costruita su un giro di basso ossessivo e su quel ritornello che ti rimbalza in testa per giorni. Sotto l’involucro pop, però, c’è la radiografia spietata di una relazione che cade a pezzi.

Nemmeno il tempo di riprendere fiato e arriva “Terror TV”. Qui Chant toglie il freno a mano e lascia che la band si lanci in uno sprint post-punk fulmineo, una roba allucinata che sputa contro l’overload informativo: la paranoia globale somministrata in pillole sui social e noi imbambolati a guardare il mondo che brucia attraverso uno schermo.

Il nucleo centrale del disco è un blocco di cemento armato. Con “Superchurch” e “Vermilion Reptilian” la band scava nei traumi storici della propria terra, tracciando i fili invisibili di quel vecchio ballo tossico tra Chiesa e Stato che per generazioni ha nutrito l’Irlanda a pane, senso di colpa e sottomissione. Musicalmente il ritmo si fa schizofrenico. “Circadia” e “Moth” giocano a fare i poliziotti buoni e cattivi: la prima annega in atmosfere destrutturate, mentre la seconda ti regala un momento di delicatezza da pelle d’oca, con Leavey che sperimenta registri vocali clamorosi prima che la rabbia sociale torni a bussare con i cingoli di “Kids Vs Guns”.

La chiusura è affidata alla title-track. “Poor Advice” è il riassunto di tutti i cattivi consigli che ci hanno dato dall’alto: prega, obbedisci, tieni la testa bassa. Eppure, in mezzo a quel buio claustrofobico in cui affoga l’intero album, la traccia finale lascia aperta una fessura, un buco nel muro da cui intravedere una flebile luce di speranza.

“Poor Advice” non è un esordio che cerca la strada facile o la linearità rassicurante. È un album densissimo, che racconta un vissuto quotidiano autentico, con radici che scavano profonde nel passato di una terra complessa. La sua vera forza sta proprio in queste atmosfere che si alternano continuamente, muovendosi tra momenti di una calma soffusa e ingannevole e improvvisi, violentissimi cambi di energia. Una bellissima scoperta che si regge su un’architettura sonora micidiale: l’uso delle chitarre è semplicemente magnifico, tanta roba che ti riempie le orecchie, supportato da una sezione ritmica incredibilmente coesa e affiatata, capace di dettare i tempi di questa schizofrenia emotiva senza perdere mai un colpo. La verità è che i Basht. non hanno confezionato un prodotto da playlist da aperitivo per fare contenti gli algoritmi. Hanno sputato fuori un mezzo concept album livido, urgente e spudoratamente sincero.

I Fontaines D.C. si prendano pure le copertine patinate dei magazine e i palchi dei festival mainstream. Noi stasera restiamo stipati al Workman’s Cellar a farci prendere a schiaffi dai Basht. Punto. E basta.