Credit: Miriam Zennaro

Dal 13 al 15 novembre torna a Padova, per la sua ottava edizione, La Festa di Dischi Sotterranei.

Tre giorni, tre palchi e un intero ecosistema artistico in fermento, per celebrare il meglio del sottosuolo musicale chiamando a raccolta quasi tutti gli artisti nel roster dell’etichetta.

Un’ edizione che si divide tra la carica vitale del C.S.O. Pedro, dove venerdì 13 e sabato 14 novembre dalle 21 a tarda notte si susseguono senza sosta, alternandosi tra Main Stage e Second Stage, concerti ad alto tasso di adrenalina, e l’atmosfera più intima della Casetta Zebrina, nel cuore del Parco Milcovich, luogo ideale per godersi i live in orario aperitivo e il brunch con ospite a sorpresa in programma domenica 15 novembre.

Realtà fieramente indipendente, mossa da una radicata attitudine DIY e comunitaria, Dischi Sotterranei negli anni si è affermata come una delle label più visionarie del panorama nazionale, capace di scovare e coltivare i talenti più liminali e interessanti del Paese.

Una vera Festa, per essere tale, deve anche essere accessibile a tutte e tutti: ecco quindi che l’ingresso giornaliero per venerdì 13 o sabato 14 novembre è disponibile a 25 euro, mentre l’abbonamento per l’intero weekend è disponibile a 35 euro. Gli eventi pomeridiani in Casetta Zebrina e l’intera giornata di domenica 15 novembre sono a ingresso gratuito.

Maggiori informazioni sui canali social di Dischi Sotterranei (Telegram https://t.me/dischisotterranei e Instagram https://www.instagram.com/dischisotterranei/) e sul sito dischisotterranei.com.

Il programma della Festa è pronto a soddisfare anche i palati più esigenti, sfoggiando sui palchi del C.S.O. Pedro tutta la varietà, l’energia e la qualità degli artisti di Dischi Sotterranei.

A partire da Coca Puma, tra le apparizioni più preziose e attese del cartellone, che arriva a Padova per una delle sue pochissime occasioni live di questo 2026, mentre c’è un alto rischio che i Post Nebbia regalino al pubblico l’anteprima assoluta di alcuni brani inediti del nuovo attesissimo disco previsto per il 2027.

Spazio poi per le novità discografiche della label: Visconti, Gaia Morelli, Yuma Birch e Vinnie Marakas suoneranno dal vivo le nuove canzoni freschissime di uscita.

E ancora, a garanzia di concerti incendiari arrivano Gazebo Penguins, Ta Ga Da e A/lpaca, pronti a infiammare i palchi con la loro celebre, incontenibile energia.

Cambio di registro, invece, con Jesse the Faccio, che proporrà un concerto intimo – solo lui e la sua chitarra – per quello che si preannuncia essere il singalong emotivo più atteso di tutta la Festa.

Non manca poi la compagine esterofila, che sottolinea l’ormai solida anima internazionale della label: il nuovo ingresso Fuzz Pony, un progetto tutto da scoprire, va ad accodarsi a New Candys (di ritorno da un lunghissimo tour tra USA, Canada, Messico ed Europa), Angel Names, Core Mato e gli immancabili vecchi “zii” della Festa, gli Halley DNA.

Infine le schegge impazzite del roster: Satantango, Laguna Bollente, Umarell e Cavalli Mongoli. Anime musicali underdog ed estremamente diverse tra loro, ma accomunate da un dettaglio non da poco: sono tutti tra gli artisti rivelazione dell’anno.

Immancabili gli amatissimi C+C=Maxigross e uno spoiler di un progetto che presto avrà spazio in famiglia: DJ SET (BAND).

In Casetta Zebrina invece, luogo adibito ai momenti più intimi, i set di Mivergogno (venerdì 13) e Merli Armisa (sabato 14) accompagneranno il rito dell’aperitivo, mentre domenica 15 novembre spazio al tradizionale brunch di “ripiglio” (a ingresso gratuito su prenotazione), culminante con l’esibizione di uno special guest. La regola è chiara: l’identità dell’artista è segreta. Dopo Okgiorgio, Marco Castello, Colombre e Maria Antonietta e Generic Animal, chi ci sarà quest’anno? Il nome verrà svelato la sera prima, in esclusiva all’interno del gruppo Telegram ufficiale della Festa.

Nei prossimi giorni verranno inoltre svelati i “Fuori Festa”, appuntamenti disseminati in varie location di Padova per prepararsi al meglio al weekend. Gli eventi saranno annunciati in anteprima sempre sul canale Telegram della Festa.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

Casetta Zebrina (Aperitivo dalle 18:30): Mivergogno (Solo)



C.S.O. Pedro (dalle 21:00): Gazebo Penguins, C+C=Maxigross, Coca Puma, Ta Ga Da, Satantango, Gaia Morelli, Yuma Birch, Jesse The Faccio, A/lpaca, Vinnie Marakas, Cavalli Mongoli.



SABATO 14 NOVEMBRE



Casetta Zebrina (Aperitivo dalle 18:30): Merli Armisa



C.S.O. Pedro (dalle 21:00): Post Nebbia, New Candys, Laguna Bollente, Visconti, Fuzz Pony, Umarell, Dj-Set (band), Angel Names, Core Mato, Halley DNA, chiusura con DJ Set Ta Ga Da.

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Casetta Zebrina (Brunch su prenotazione, Ingresso Gratuito): Ospite Segreto.