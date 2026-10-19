Sono passati esattamente due anni dall’uscita del convincente debutto full-length dei Gurriers, “Come And See“, e ora la band post-punk di Dublino torna con questo sophomore, pubblicato ancora una volta da PIAS.

Credit: Steve Gullick

Con il nuovo album – prodotto da Mark Bowen degli Idles insieme a Loren Humprey (Geese, Adam Green, Lana Del Rey) – i Gurriers, a quanto ci dicono le note stampa, amplificano ogni elemento che ha reso il debutto così coinvolgente: più tagliente, con una produzione monumentale e una visione del mondo ancora più urgente.

Dieci tracce per nemmeno quaranta minuti in cui i Gurriers proseguono il loro cammino come dimostra, per esempio, “Party Lines”, uno dei singoli anticipatori nonché un brano dalla grandissima intensità: le percussioni aggiungono un tocco che ha un non so che di tribale e allo stesso tempo mettono voglia di ballare, mentre le chitarre mantengono quella stessa rabbia e determinazione che ce li ha fatti amare sin dal primo disco.

Dopo un’inizio così intenso ecco “Pins”, che risulta invece essere la canzone più calma e melodica di questo sophomore e ci mostra il lato più “soft” della band irlandese.

“Drones”, il pezzo più lungo del disco con i suoi oltre cinque minuti, ci porta verso un’oscurità post-punk, inizialmente riflessiva e malinconica, per poi esplodere nella seconda parte con una notevole e convincente violenza sonora, che diventa pian piano un attacco frontale.

Con “Waiting For Fisher”, invece, si torna invece su distruttivi territori noise, dove non c’è tempo per respirare e l’aggressione di chitarre e basso è continua, feroce e inarrastabile.

Un’ottima seconda prova per la formazione di Dublino che ancora una volta porta avanti la sua forza, la sua grinta, la sua determinazione, la sua energia e la sua intensità sonora, lasciando comunque ben in vista le sue emozioni. Senza dubbio una band da non perdere quando tornerà a suonare in Italia.