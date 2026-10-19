credit: Fiona Garden

Oggi gli Hot Chip annunciano il loro nono album, “A Long Way From Kansas“, in uscita l’8 gennaio 2027. Con questo disco, la band si mostra, a quanto ci dicono le note stampa, nella sua veste più istintiva e primordiale. Parafrasando Il mago di Oz, il titolo richiama Dorothy, il suo cane e la distanza che hanno dovuto percorrere per tornare a casa e ritrovare una parvenza di normalità.

Il primo singolo estratto dall’album è “Random Violence”, un magnifico omaggio a Keith McIvor degli Optimo, che definisce il tono dell’intero disco. Socialista convinto, Keith (alias JD Twitch) era un DJ, un curatore musicale e uno dei promoter più lungimiranti del panorama britannico. Era una persona capace di trasmettere la forza della positività a chi lavorava con lui e a chi partecipava ai suoi eventi: un effetto che si riflette in quello che Al Doyle definisce il «legame umano» al centro del brano.

Joe Goddard racconta: «Nel settembre dello scorso anno è venuto a mancare il nostro vecchio amico e straordinario DJ Keith McIvor degli Optimo di Glasgow, dopo che qualche mese prima gli era stato diagnosticato un tumore al cervello inoperabile. È stato in gran parte lui a ispirare le parole della canzone. Era un appassionato di musica e un convinto sostenitore del socialismo. Molti dei versi sono direttamente legati alla sua scomparsa e ai ricordi delle serate al Sub Club di Glasgow, dove ci siamo conosciuti vent’anni fa».

Cupo nei toni e al tempo stesso euforico sul piano sonoro, più bizzarro, rumoroso, insolito e riuscito che mai, “A Long Way From Kansas” dimostra che gli Hot Chip conoscono la strada per tornare a casa.

Alexis approfondisce: «Oltre a me e Joe, anche Owen e Felix cantano nel disco (per Felix è la prima volta in un album degli Hot Chip). C’è anche un coro e ci sono molte parti cantate in gruppo. Credo che ci piaccia aprire il nostro mondo interiore e riunire tutte queste voci».





«A Long Way From Kansas riflette la sensazione generale che il mondo in cui viviamo, il mondo nel quale stavamo realizzando il nostro disco, sia particolarmente duro, dissonante, violento e deprimente. Forse non è nulla di nuovo, e questo non significa che ogni canzone parli del mondo, della politica e del genocidio, ma tutto ciò rappresentava uno sfondo inevitabile durante la realizzazione della musica. La distorsione è diventata una sorta di parola chiave per l’intero album».

Tracklist:

Stuck Around

Waiting Around

Random Violence

The Mask Is Slipping

Splinter

Shortcut To Love

Me In Your Head (feat. Beth Ditto)

Hook Me Up

Secular Hymns

The Garden (feat. Eddie Chacon)

Crushing