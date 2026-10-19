Michael Stipe si è unito a membri The National (Matt Berninger e ai fratelli gemelli Aaron e Bryce Dessner) per eseguire “E-Bow The Letter” in occasione di un concerto speciale tenutosi il 17 ottobre al Atabal di Biarritz, nell’ambito del festival AB100 che celebra il 50° compleanno dei fratelli: amici e collaboratori dei Dessner si ritrovano per una serie di esibizioni speciali.

Il concerto di apertura di sabato, intitolato “Mixtape”, ha visto i fratelli affiancati da una serie di musicisti a rotazione, tra cui Ben Howard, Kevin Morby e Jon Hopkins.

Stipe e Berninger si sono uniti per cantare “E-Bow The Letter”, originariamente pubblicata come singolo dell’album dei R.E.M. del 1996 “New Adventures In Hi-Fi”.

Prima di iniziare la canzone, Stipe ha regalato delle sculture fatte a mano a entrambi i fratelli Dessner, poi Berninger è stato accolto sul palco e ha distribuito scherzosamente pezzi di gomma da masticare come regali.

Ricordiamo che Stipe ha anche lavorato direttamente con Aaron Dessner; i due hanno pubblicato il singolo collaborativo “No Time For Love Like Now” nel giugno 2020. Il brano era stato pubblicato nell’ambito del progetto Big Red Machine di Dessner, con l’orchestrazione curata da Bryce.