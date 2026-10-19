Sono decine, se non centinaia, i pionieri che negli anni Settanta – soprattutto nella prima metà del decennio – posero le basi per uno dei generi più amati e, al tempo stesso, più incompresi della musica moderna: l’heavy metal.

Non tutti gradiscono un po’ di sana pesantezza nel proprio menù d’ascolto, ma chi ama sguazzare nell’acciaio fuso dovrebbe mettere le mani su questo box set appena dato alle stampe dalla Cherry Red Records, tra le etichette più autorevoli al mondo nel campo dell’archeologia musicale.

“Running From My Soul” raccoglie i tre album che i Budgie pubblicarono per la MCA tra il 1973 e il 1975 – un triennio particolarmente felice per il power trio gallese che, pur non avendo mai conquistato un grande successo commerciale, è senza ombra di dubbio tra i gruppi più influenti di sempre in ambito hard & heavy.

Tante le band che hanno reso loro omaggio nel corso del tempo, con cover che li hanno fatti conoscere anche a un pubblico più giovane: i Van Halen con “In For The Kill”, i Soundgarden con “Homicidal Suicidal”, i Megadeth con “Melt the Ice Away”, gli Iron Maiden con “I Can’t See My Feelings” e soprattutto i Metallica, autori di due apprezzatissime versioni di “Breadfan” e “Crash Course in Brain Surgery”.

Con simili estimatori, come mai i Budgie non hanno ottenuto di più nel corso di una carriera durata quarant’anni? A detta di Burke Shelley, cantante e bassista della formazione nata a Cardiff nel 1967, la fama e il vil denaro non sono mai state una priorità: per lui e i suoi compagni bastava produrre musica capace di soddisfarli in prima persona – potente, grezza, a tratti persino violenta nella sua veste primitiva.

Proto-metal a tutti gli effetti: un hard rock dinamico e blueseggiante, con ampi spazi dedicati alla melodia e un’attenzione maniacale al riffing di qualità. Meno oscuri dei Black Sabbath e molto meno raffinati dei Led Zeppelin, i Budgie si proponevano al pubblico come tre umili artisti figli della working class gallese: tanto sporco lavoro e pochissime distrazioni, tutte quante chiuse dentro al pub.

Nel suono pesante, spesso e super-distorto dei tre album qui inclusi – “Never Turn Your Back on a Friend” (1973), “In for the Kill!” (1974) e “Bandolier” (1975) – troviamo gli embrioni di quelli che diventeranno lo speed metal, il thrash metal e lo stoner rock.

Eppure non furono solo alfieri del rumore più grezzo: nel loro ricco canzoniere c’è spazio anche per ballate acustiche venate di folk e per più di qualche sconfinamento nel progressive più tecnico. La melodia, affidata alla voce acutissima e graffiante di Shelley, li rese digeribili anche a chi non apprezzava più di tanto le sonorità più “grasse”.

A dare potenza e incisività ai brani contribuivano il groove impeccabile – con tre batteristi come Ray Phillips prima, Pete Boot poi e infine Steve Williams ad alimentare il motore – e soprattutto i clamorosi riff del chitarrista Tony Bourge, così avanti rispetto ai tempi da poter essere considerato una figura ispiratrice per tutti gli axemen della New Wave of British Heavy Metal.

Prendiamo “Never Turn Your Back on a Friend”, da molti considerato il loro lavoro più significativo: brani come “Breadfan” e la cover di “Baby, Please Don’t Go” sono così carichi e massicci da risultare quasi incontenibili, al punto che le tecnologie di registrazione di inizio anni Settanta faticavano a immortalarli in maniera adeguata.

“In for the Kill!”, con Pete Boot dietro le pelli, esaspera ulteriormente le sonorità heavy con pezzi ruvidi e veloci, ma riesce anche a sorprendere con un’ipnotica parentesi psych-folk come “Wondering What Everyone Knows”.

Se quel disco poggiava sul blues nella sua forma più sanguigna e bestiale, il successivo “Bandolier” segna un ulteriore cambio di passo: una produzione leggermente più pulita e una forte componente funk rock, per un album che contiene un fallito tentativo di hit radiofonica (“I Ain’t No Mountain”) e una mini-suite in due parti, all’insegna di un hard rock iper-tecnico in bilico tra Led Zeppelin e primi Rush (“Napoleon Bona”).

“Running From My Soul” rappresenta dunque un’occasione imperdibile per riscoprire questi eroi dimenticati dell’heavy metal delle origini, non solo perché include tutte le B-side e i single edit dell’epoca (peccato soltanto per l’assenza di “Crash Course in Brain Surgery”), ma anche perché sulle piattaforme streaming mancano molti dei loro brani più significativi.