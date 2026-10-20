Un viaggio viscerale nella Los Angeles oscura di James Ellroy

Credit: Chiara Mirelli

I Calibro 35 non sono semplicemente una band: sono veri e propri architetti sonori e narratori senza parole. Con Ellroy vs L.A., colonna sonora firmata per l’omonimo documentario di Francesco Zippel focalizzato sul maestro della letteratura crime James Ellroy, il combo milanese firma un lavoro solido, affascinante e intriso di quella classe compositiva che li rende ormai un’eccellenza internazionale.

Il disco non si limita ad accompagnare le immagini della pellicola, ma riesce bensì a vivere di vita propria, dipingendo a tinte calde ed inquietanti una Los Angeles sospesa fra glamour e violenza, mito e decadenza.

Ciò che rende l’album estremamente godibile e ben riuscito è la capacità del gruppo di fondere le sonorità poliziottesche anni ’70 che costituiscono il loro marchio di fabbrica con atmosfere cinematiche d’oltreoceano (con echi che vanno da Lalo Schifrin a Roy Budd) e sferzate di jazz e psichedelia.

La traccia d’apertura “Black Dahlia” fa subito capire le cose; è un brano sostanzialmente scuro, avvolgente e pieno di suspense, praticamente un omaggio sonoro perfetto a uno dei capolavori più dolorosi e celebri di Ellroy. Di notevole spessore anche “LSD On Sunset Boulevard”, una delle vette dell’album: qui il funk s’intreccia con una psichedelia ipnotica, catturando l’anima allucinata e notturna del viale più famoso di Hollywood.

“L.A. Confidential” ed anche “Riots” fanno salire vertiginosamente la febbre urbana. Il basso si fa incalzante e tirato, i fiati sono pungenti e le batterie tiratissime ricreano le tensioni razziali e la corruzione della Città degli Angeli degli anni passati.

Altro grandissimo brano meritelvole di nota è “Chalet Manson”, ovvero un pezzo dal sapore noir quasi lisergico e inquietante, capace di calare l’ascoltatore nelle ombre e nell’immaginario dei grandi misteri californiani.

In “Ellroy vs L.A.” i musicisti suonano con un’intesa e una fluidità pazzesche. L’atmosfera e la cura per il suono sono davvero da manuale. L’omaggio a Ellroy non é solo un pretesto, ma s’avverte nella tensione e nella trama oscura di ogni singolo pezzo.

“Ellroy vs L.A”. si rivela essere un lavoro maturo, stiloso e trascinante. Dimostra ancora una volta come i Calibro 35 siano dei maestri indiscussi nel tradurre l’immaginario noir in musica. Un acquisto obbligato per gli amanti delle colonne sonore di genere e per chiunque ami le atmosfere poliziesche ricche di groove!