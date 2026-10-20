Dermot Henry è un cantautore ventiduenne la cui musica fonde la narrazione con emozioni profonde e arguzia. Le canzoni di Dermot, come ci dicono le note stampa su di lui, traggono ispirazione da una vasta gamma di fonti: dalle sue amicizie e relazioni personali all’arte, alla cultura, alla storia e al cinema. La sua musica? Beh, potremmo definirla folk-alternativo.

“Aiming Torches At The Sun” (maggio 2026) è il stato il suo promettente EP di debutto, che lo ha visto collaborare con il produttore Dom Monks (già ben conosciuto per il lavoro sui Big Thief) e non è un caso se la sua musica, dal taglio lo-fi, volutamente rustica e non così radiofonicamente levigata, ci può far venire in mente le cose soliste di Adrianne Lenker.

Anche la BBC si sta occupando del ragazzo, con la recentissima ospitata al ‘Later… with Jools Holland’ in cui ha presentato “I Love You, That’s All”

«Ho scritto questa canzone l’anno scorso, quando avevo paura del mondo», ha detto Henry parlando di “I Love You, That’s All”. «Sembra che da allora le cose siano peggiorate. È facile cadere nell’apatia e nella disperazione, e in questa canzone ho cercato di ricordare a me stesso che i legami, la comunità e l’amore sono fondamentali per superare tutto questo».

Il brano fa coppia con la canzone “(I Wish I Was) Ennio Morricone”, uscita poco tempo fa, e sono i primi passi verso “Bad Throw, Good Catch“, il disco, in cui il buon Dom Monks è ancora al posto di comando della produzione, che è stato annunciato per il 20 novembre.

Occhi e orecchie aperte…