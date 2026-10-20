Credit: Nolan Sritan

Il prossimo 15 gennaio, via City Slang, le Lambrini Girls ritorneranno con il loro secondo LP, “No Refunds”, che arriva a due anni esatti di distanza dal loro debutto full-length, “Who Let The Dogs Out“.

“No Refunds” vede il duo punk-rock di Brighton tornare con un disco più cupo e sempre più urgente per un mondo che, secondo le loro stesse parole, “è peggiorato ancora di più“. La band mantiene uno slancio innegabile grazie al suo potente mix di commenti sociali caustici e umorismo pungente.

“No Refunds” affronta una litania di orrori moderni, dal genocidio e dal fascismo all’ascesa dell’intelligenza artificiale, ai diritti riproduttivi e alla discesa negli squallidi meandri della “manosfera”, il tutto ampliando il panorama sonoro che ha reso così memorabile il debutto delle Lambrini Girls. Il punk industriale si affianca a momenti di immediatezza che strizzano l’occhio al pop, a linee di basso spigolose e a una vulnerabilità inaspettata, con il duo che abbina il proprio materiale più provocatorio all’umorismo nero e all’arguzia che sono diventati sinonimo del duo.

Dopo “Bang Bang Bang”, rilasciato il mese scorso, oggi è il turno di due nuovi pezzi, “The Basement” e “Spilt”, che potete ascoltare qui sotto.

In “The Basement”, il gruppo inglese affronta il vuoto delle sottoculture online che spingono gli uomini verso ideologie dannose, seguendo la storia di “un povero ometto che viene radicalizzato dalla manosfera“.

“Split”, al contrario, è un brano completamente essenziale, interamente acustico. In questo pezzo il duo affronta il tema della dipendenza dall’alcol con un sottofondo più tranquillo e un approccio più introspettivo alla composizione, come spiegano: “È stato emozionante e stimolante realizzare qualcosa di così diverso dal resto dell’album e da ciò che facciamo in generale, ma renderlo comunque potente a modo suo.“