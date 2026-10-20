Bryan Adams tornerà in Italia per un lungo solista tra gennaio e febbraio del prossimo anno.

La leggenda del rock internazionale protagonista di otto concerti esclusivi nei teatri italiani con “Bare Bones Live”: una rara e suggestiva performance acustica, voce e chitarra, per riscoprire i suoi grandi successi in una dimensione intima e senza precedenti.

Questi gli appuntamenti con lui:

28 Gennaio – Torino, Teatro Colosseo

30 Gennaio – Trento, Auditorium Santa Chiara

31 Gennaio – Brescia, Teatro Clerici

2 Febbraio – Trieste, Politeama Rossetti

3 Febbraio – Roma, Teatro Brancaccio

5 Febbraio – Padova, GranTeatro Geox

7 Febbraio – Bologna, Teatro EuroAuditorium

8 Febbraio – Firenze, Teatro del Maggio Fiorentino

I biglietti per i concerti del musicista canadese andranno in vendita a partire dalle ore 12 di venerdì 23 ottobre su ‘Ticketone.it‘.