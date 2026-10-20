Non ho certo risparmiato aspre critiche e solenni “bastonate” a molta della recente produzione di Neil, compreso il precedente “Talkin’ to the Trees“, maldestramente sfuocato e trasandato.

“Second song”, anticipiamolo fin d’ora, regala ampie boccate ristoratrici, con una qualità di scrittura finalmente consona all’autore, se pur non possiamo proclamare rinascite miracolose o rimandi ai must di carriera.

Credit: Roxx

La produzione rimane volutamente sotto tono così come la voce flebile che accompagna le canzoni, ma paiono entrambe consone al tono generale dell’album.

Il mood nostalgico lo regala già la copertina con un Neil sornione che sembra guardarsi indietro e confermato dalla scelta di ripescare due composizioni dai tempi degli Squires, la sua band attiva dal 1963 al 1965 sulle 7 totali (il che ne fa un album di breve durata, senza inutili lungaggini).

Terzo episodio in poco più di un anno firmato insieme ai Chrome Hearts, ennesima nuova incarnazione ove esprimere le proprie urgenze artistiche, per un Neil Young giunto all’imminente soglia degli ottantuno anni.

L’indicazione dell’età anagrafica non pare un mero vezzo informativo, giacchè tutto l’album risente dell’inesorabile trascorrere del tempo che stringe le sue maglie, con l’autore che svolge lo sguardo ed il pensiero al percorso di vita, con una profonda riflessione su ciò che è stato e potrà essere.

Il tono elegiaco e bucolico dell’album risiede già nell’apertura, negli undici minuti del primo singolo ‘Second Song’, forse lo zenit di “Second Song”.

Il carattere intimo e rarefatto dell’intero lavoro si respira durante l’ascolto dell’intero album, che presente un carattere distintamente omogeneo, tant’è che solo “Soon I Might Be Going” presenta la classica elettricità ruvida e distorta.

Il passo meditativo dell’album lo fa accostare sì ad altri episodi acutisci della sua anche troppo ricca discografia, quali “Harvest”, “Comes A Time”, “Harvest Moon”, “Silver And Gold” e “Prairie Wind”, ma conserva la sua peculiarità dell’essere hic et nunc, una consapevole presenza nell’oggi, negli 81 anni di Neil.