“Kill Me With a Kiss” di Emily Wolfe rende omaggio alla persona che ti aiuta a smettere di nasconderti e a iniziare a vivere. “È una canzone d’amore, ma non è una canzone sdolcinata”, afferma. “Volevo che fosse rock, quindi ho puntato su chitarre graffianti, prendendo i Ramones come punto di riferimento“.

Una canzone che va a testa bassa, diretta, concisa e rabbiosa. Di quelle che arrivano dritte al punto e ti colpiscono per bene, con la batteria che coloisce duro e queste chitarre arrembanti ma nello stesso tempo capaci di lasciare un segno melodico più che importante. Una di quelle canzoni che ha lo spirito classico del rock impresso nelle sue vene, spirito classico che viene aggiornato e potenziato e ci arriva dritta in testa e non ci molla più.

Listen & Follow

Emily Wolfe: Facebook