Credit: Bruno Tenschert

The BV’s vengono da Augsburg e li conosciamo ormai da parecchi anni.

Il loro terzo LP, “Taking Pictures Of Taking Pictures” è uscito a febbraio 2024, ma la formazione tedesca è ora pronta per dargli un seguito con “Periphery“, che uscirà il prossimo 26 novembre via Kleine Untergrund Schallplatten, PaulaPaulPlatten e Shelflife Records.

Registrato proprio ad Augsburg presso l’Albert Matong Atelier fu?r Musik, il disco è stato prodotto dagli stessi BV’s insieme a Maximilian Wörle, che si è occupato anche del mixing e ha suonato synth, vibrafono e percussioni.

La band tedesca scrive nella press-release che la malinconia è al sicuro. E a quanto pare galleggia serena nel cielo, sopra il corpo non c’è altro che l’eco, l’orrore. Una promessa nel cemento di Dresda. Buone maniere nei jazz bar e travi di legno. La percezione della profondità è una costruzione di un’eternità di basso livello (si può vedere l’infinito, ma non quanto sia reale). Cosa succede tra i luoghi dove finisce la gravità? Le goccioline d’acqua creano il movimento. Finché non ha più senso…

La nuova anticipazione si chiama “Safe And Sound”, di cui potete vedere il video qui sotto.

The BV’s ci fanno innamorare ancora una volta del loro jangle-pop dai toni dreamy e dolci-amari,cullandoci con quelle loro meravigliose e confortanti melodie chitarristiche e quegli arpeggi scintillanti a cui è impossibile resistere: non vediamo l’ora di ascoltare tutto il resto del disco!

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The BV’s: Bandcamp