Photo Credit: Robin Laananen

Le Warpaint, una delle band più acclamate degli ultimi anni, l’11 dicembre pubblicheranno una nuova raccolta dal vivo, “Artifact“. Il nuovo album riunisce 16 brani dal vivo e segna il ritorno discografico delle Warpaint (Emily Kokal, Theresa Wayman, Jennylee Lindberg e Stella Mozgawa) dopo l’ album del 2022 “Radiate Like This” e il singolo “Common Blue“, che aveva segnato il ritorno della band alla Rough Trade Records, sua etichetta storica.

La raccolta include alcune delle registrazioni live più significative e rappresentative delle Warpaint, fra cui numerosi brani particolarmente amati dai fan, registrati durante diverse speciali esibizioni.

In attesa dell’uscita dell’album, due brani della raccolta sono già disponibili in formato digitale: una versione essenziale e di grande impatto emotivo di “Billie Holiday”, registrata a Phoenix due anni fa, e un’interpretazione trascinante ed euforica di “New Song”, registrata a Dallas durante lo stesso tour.

Tracklist:

01 Bees (Live In Houston, 2024)

02 Whiteout (Live in London, 2023)

03 Undertow (Live in London, 2023)

04 Champion (Live in Porto, 2023)

05 Stars (Live in Dallas, 2024)

06 Elephants (Live in Dallas, 2024)

07 HIPS (Live in Porto, 2023)

08 Billie Holiday (Live in Phoenix, 2024)

09 Burgundy (Live in Houston, 2024)

10 So Good (Live in Dallas, 2024)

11 Krimson (Live in Dallas, 2024)

12 Intro / Keep It Healthy (Live in New York City, 2022)

13 Love Is To Die (Live in Los Angeles 2022)

14 New Song (Live in Dallas, 2024)

15 Disco//Very (Live in Brussels, 2022)

16 Beetles (Live In Amsterdam, 2022)