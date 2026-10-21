credit: Danny Payne

Il trio di Leeds Pulled Apart By Horses torna alla ribalta con “Dopamine Hits“, il loro sesto album e il primo pubblicato in modo indipendente tramite la loro etichetta, la Damage Limited Records: uscirà il 12 febbraio, segnando l’inizio di un nuovo capitolo.



Le note stampa parlano di un disco abrasivo, immediato e irrequieto, ricco di chitarre distorte, batteria martellante, sintetizzatori, trame distorte e ritornelli accattivanti, che lascia al contempo ampio spazio a svolte insolite, atmosfere più cupe e momenti inaspettati di vulnerabilità. Ma alla base di tutto c’è un intenso senso di libertà: è il suono di una band che riscopre lo spirito impulsivo e stravagante che l’ha resa ciò che è, e la gioia che deriva dal poter seguire un’idea semplicemente perché fa stare bene.

Oggi condividono “Great White Lies”, il brano di apertura dell’album e la canzone che ha dato il via a tutto.



«Questo brano è stato per noi una sorta di “illuminazione” nelle prime fasi della composizione e ha finito per diventare un modello sonoro, aprendo le porte alla creatività per il resto dell’album», spiega Tom Hudson. «Inizialmente era solo un loop della linea di basso e della batteria, su cui poi abbiamo improvvisato con linee di chitarra distorte, abrasive e altalenanti».





Tracklist:



‘Dopamine Hits’ tracklist: