Sono normali tutti questi tour celebrativi in giro per il mondo? Dieci anni, vent’anni, venticinque, trenta e via dicendo? Dischi riproposti integralmente dal vivo, anniversari celebrati con tournée planetarie, reunion più o meno improbabili, cofanetti, ristampe, edizioni deluxe, remaster, concerti-evento. Evidentemente sì. O, almeno, sono diventati perfettamente normali. E le ragioni, come spesso accade, sono molteplici.

Innanzitutto il rock è invecchiato e, assieme a lui, sono invecchiati i suoi fan. I ragazzi degli anni Ottanta e Novanta oggi sono quarantenni e cinquantenni, spesso con una capacità di spesa decisamente superiore a quella che avevano quando acquistavano un disco o un CD mettendo da parte i soldi della settimana. Sono diventati, insomma, il pubblico ideale per sostenere e alimentare un mercato live sempre più remunerativo: biglietti costosi, edizioni limitate, vinili colorati, box celebrativi, merchandising esclusivo e pacchetti VIP. Ma sarebbe troppo semplice ridurre tutto a una questione economica. C’è qualcosa di più profondo, qualcosa che riguarda il nostro rapporto con il tempo e con la memoria.

Molte persone – probabilmente la maggioranza – non sono particolarmente interessate a scoprire e ascoltare nuovi artisti, nuove band, nuovi progetti musicali. Preferiscono restare invischiate nel proprio passato, fossilizzate in quello che, con il trascorrere degli anni, finisce per trasformarsi in un sogno progressivamente epurato da ogni frattura, problema, ferita, ansia o preoccupazione. È un meccanismo antico e perfettamente umano: il passato viene selezionato, ripulito ed idealizzato, fino a diventare un’epoca felice e dorata in cui tutto sembrava più semplice, più bello, più autentico e, forse, persino più giusto. E allora, se c’è stato chi raccontava di treni che arrivavano sempre in perfetto orario, perché stupirsi di chi continua a voler ascoltare e riascoltare gli stessi dischi di dieci, venti o trent’anni fa?

Naturalmente non c’è nulla di sbagliato nel tornare a un disco amato. Alcune opere meritano davvero di attraversare le generazioni e un grande album non perde il proprio valore e il proprio significato solo perché sono trascorsi trent’anni dalla sua pubblicazione. Il problema nasce quando la memoria smette di dialogare con il presente e finisce per sostituirlo; quando la celebrazione non è più un’occasione per rileggere un’opera, ma diventa la principale – se non l’unica – proposta culturale disponibile.

A questo naturale invecchiamento del pubblico e all’idealizzazione dei bei tempi che furono si aggiunge, infatti, una verità forse meno piacevole: alcune band hanno ormai ben poco da dire e dovrebbero dire basta. Ma, invece, succede che, piuttosto che realizzare l’ennesimo album poco ispirato, mediocre e destinato a passare quasi inosservato e magari dimenticato dopo poche settimane, si preferisce scegliere la strada dell’usato sicuro e garantito. Il capolavoro. Il classico. Quel disco che il pubblico conosce a memoria e che non ha bisogno di essere spiegato, promosso o difeso. Basta aggiungere un anniversario sufficientemente tondo e il gioco è fatto: il tour celebrativo, il disco eseguito integralmente dall’inizio alla fine, la ristampa rimasterizzata, l’edizione deluxe, qualche brano inedito recuperato dagli archivi storici, demo, rarità, registrazioni live e magari una o più nuove versioni del lavoro originale. Un modo perfetto per utilizzare fino in fondo – tanto sul palco, quanto in studio – le nuove e potentissime tecnologie di cui disponiamo oggi.

E, in fondo, dal punto di vista di alcuni artisti la scelta è persino comprensibile. Se le condizioni economiche non sono più quelle di un tempo, se l’ispirazione latita, se però c’è la necessità o ancora la voglia di salire su un palco e sentire migliaia di persone cantare le proprie canzoni, perché non farlo? Perché non sfruttare, inoltre, le enormi potenzialità mediatiche offerte dai social network e dalle piattaforme digitali?

Il paradosso è che proprio queste piattaforme, considerate per anni il regno dell’effimero e della novità permanente, sono diventate formidabili macchine per il recupero del passato. Una canzone dimenticata può, improvvisamente, tornare in classifica grazie a TikTok; un brano pubblicato dieci, venti o trent’anni fa può trasformarsi in un tormentone contemporaneo grazie ad un video, a una serie televisiva, a un meme o a una tendenza virale. Un nuovo pubblico scopre il pezzo, quello vecchio lo riscopre e, nel giro di poche settimane, ciò che sembrava appartenere, definitivamente, a un’altra epoca torna a generare attenzione, consenso, fama e, naturalmente, denaro.

È qui che entrano, inevitabilmente, in gioco le major discografiche e, più in generale, l’intera industria dell’intrattenimento. Se un disco, una canzone o una band sono ancora commercialmente appetibili, perché non sfruttarli nuovamente? Se esiste un pubblico disposto a pagare cifre considerevoli per rivivere qualcosa che conosce già, sarebbe quasi ingenuo aspettarsi che il mercato rinunci a offrirglielo.

Ma forse c’è anche qualcosa di ancora più significativo. Viviamo in un’epoca che sembra non contemplare più la fine, il congedo, l’addio. Tutto deve continuare ad esistere, essere disponibile, riproducibile, restaurabile, rimasterizzabile, celebrabile. Le band si sciolgono e poi si riuniscono. Gli artisti annunciano l’ultimo tour e, qualche anno dopo, tornano sul palco. I film diventano franchise potenzialmente infiniti, le serie televisive generano sequel, prequel e spin-off, i dischi vengono ripubblicati in occasione di ogni anniversario possibile. Nulla deve davvero finire. Tutto deve rimanere esteticamente perfetto e splendente dentro una sorta di presente eterno ed immobile che non ammette pause, fragilità, vecchiaia, malattie e, soprattutto, silenzio. Persino il passato deve essere continuamente riportato a nuovo, lucidato e rimesso sul mercato, come se accettare che qualcosa abbia avuto un inizio, un momento di successo e, infine, una conclusione fosse diventato insopportabile.

Ed è, forse, questo l’aspetto più interessante dell’infinita stagione delle reunion e dei tour celebrativi: non raccontano soltanto qualcosa della musica, raccontano qualcosa di noi. Del nostro bisogno di riconoscere, immediatamente, ciò che ascoltiamo. Della difficoltà di concedere tempo ed attenzione a qualcosa che ancora non conosciamo. Della rassicurazione che proviamo quando le prime note di una vecchia canzone ci riportano, esattamente, dove sappiamo di voler tornare. Intanto, naturalmente, la musica continua a essere scritta. Nuovi artisti pubblicano dischi, piccole band attraversano l’Italia, l’Europa e il mondo, stipate in furgoni, mentre club e associazioni diverse continuano, ostinatamente, a costruire programmazioni, a rischiare, a proporre, ad impegnarsi, ad ascoltare, a cercare.

Ma tutto ciò richiede una cosa diventata sorprendentemente difficile: la curiosità. Così, se con il costo di un biglietto per assistere al concerto-evento degli Oasis in un luogo iper-affollato, magari ad una distanza siderale dal palco e guardando buona parte dello spettacolo attraverso un maxischermo, avremmo potuto assistere ad almeno una quindicina di concerti di artisti bravi ed interessanti, ma decisamente meno noti – magari al Covo, al Monk, al Locomotiv, all’Auditorium Novecento, all’Arci Bellezza o in uno dei tanti spazi che continuano, imperterriti e determinati, a scommettere sulla musica di qualità prima ancora che sull’evento – chi se ne frega?

Vuoi mettere poter dire: “Io c’ero“? Anche se, in fondo, c’eravamo già stati trent’anni fa, vent’anni fa, dieci anni fa.