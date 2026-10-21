I maestri dello slowcore newyorkese, i Codeine, hanno annunciato il loro tour europeo per il 2027.
A partire da maggio, gli influenti esponenti dello slowcore newyorkese affronteranno un itinerario di diciotto date, con concerti in programma a Istanbul, Amsterdam, Berlino, Copenaghen, Stoccolma, Parigi e, per fortuna, anche 4 date italiane. Il tour, appena organizzato, segnerà le prime esibizioni europee della band dopo quattro anni; i biglietti per tutti i concerti da headliner saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 23 ottobre alle ore 10:00.
Le informazioni sui biglietti sono disponibili qui.
Ecco le date italiane nel dettaglio:
30.05.27: Torino, Jazz Is Dead Festival – Tickets
01.06.27: Bologna, Locomotiv Club – Tickets
02.06.27: Macerata, Circolo Dong – Tickets
03.06.27: Roma, Largo Venue – Tickets