Credit: Ada Senelli

Il duo post-punk ed elettronico di Belfast Chalk ha pubblicato il doppio singolo “Heaven/Hell”.

La band si prepara a portare il proprio esplosivo spettacolo dal vivo nelle arene del Regno Unito e dell’Europa (in Italia il 26 ottobre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna) come gruppo spalla principale e unico dei Fontaines D.C. nel loro imminente tour.

“Heaven” e “Hell” arrivano dopo un anno in cui album di debutto, “Crystalpunk” li ha proiettati sulla scena internazionale. za frammentata di Belfast, città natale della band, e l’arrivo della prossima band di riferimento del genere.

Per accompagnare l’uscita di “Heaven/Hell”, i Chalk hanno lanciato un microsito immersivo e interattivo (qui) che invita i fan a scegliere tra due percorsi opposti: Paradiso o Inferno. Ogni percorso si snoda attraverso una serie di sfide non convenzionali, contenuti nascosti ed esperienze audio e visive esclusive che esplorano in modo giocoso la tensione tra il seguire le regole e il trasgredirle.

Parlando delle immagini che accompagnano il brano, il regista Benedict Goddard ha spiegato: «Abbiamo sempre voluto realizzare un doppio video musicale se mai avessimo pubblicato un lato A/B, quindi questa ci è sembrata l’occasione perfetta. Eravamo davvero affascinati dall’idea degli angeli caduti, dall’esplorazione del contrasto tra paradiso e inferno e dallo spazio che si trova da qualche parte nel mezzo. Il video è presentato come un doppio spettacolo cinematografico vecchio stile, completo di un intervallo tra i due brani».