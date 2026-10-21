Jez Williams dei Doves va da solo, col suo album di debutto da solista “Life Of Me And You“. “Hollow Man” è il primo assaggio.

Il disco, in uscita venerdì 26 febbraio 2027, è primo disco del chitarrista pubblicato a proprio nome, al di fuori dei Doves, la band che ha formato nel 2012 con il fratello gemello Andy Williams.

In una lunga chiacchierata con NME, il buon Andy dice:

«Ho lavorato a questo album a piccoli passi tra un disco e l’altro dei Doves e tra un tour e l’altro, quindi è stato davvero un lavoro d’amore. Mi piace molto esprimermi in modo diverso. Insomma, potrei fare tutto il giorno quella musica psichedelica-malinconica che gli ascoltatori si aspettano da me e dai Doves, ma volevo semplicemente esplorare uno spazio diverso. Volevo realizzare qualcosa di molto personale per me, che potesse piacere ad altre persone e con cui potessero identificarsi, quindi avevo bisogno di realizzare questo album da solista per me stesso. È un po’ come se non avessi avuto scelta. Dovevo semplicemente farlo. Dovevo togliermelo dallo stomaco, e ne sono molto orgoglioso».

Il disco è descritto come “un album profondamente introspettivo e musicalmente audace, influenzato da Lou Reed, dagli UFO, dalle star del pop sfrontate degli anni ’60, dal chill balearico e dalla ‘slow disco’”: “Hollow Man” è un primo, otttimo, biglietto da visita.

Tracklist:

Hollow Man

Hurt Proof

J.U.M.P.

Misses Jones

Walk Alone

Remember Where You Came From

All My Life

Magnificent Morning

Through It All

On The Horizon