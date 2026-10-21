Credit: Drew Birch

I Cloud Nothings sono tornati! Le leggende dell’indie rock hanno fatto il loro ritorno oggi con l’annuncio del loro nuovo album, “What Kind of Hell Did You Survive?“, in uscita il 29 gennaio per Pure Noise Records.

In 17 anni i Cloud Nothings si sono guadagnati la reputazione di una delle band più straordinariamente affidabili nel panorama della musica chitarristica. La loro carriera, prolifica e impressionante, è stata ricca di affascinanti svolte sonore, ma nessuna è stata così netta come l’ultimo capitolo dei Cloud Nothings con “What Kind of Hell Did You Survive?”. Questa feroce raccolta di nove brani è, a quanto ci dicono le note stampa, il lavoro più spietatamente aggressivo del gruppo fino ad oggi, una polveriera influenzata dal metal, fatta di riff esplosivi e una batteria sbalorditiva, che tuttavia riesce in qualche modo a mantenere l’innegabile talento dei Cloud Nothings per la melodia e i ritornelli memorabili. È un’uscita unica nel suo genere da una band unica nel suo genere.

Per celebrare l’annuncio dell’album, i Cloud Nothings hanno condiviso il primo singolo di “What Kind of Hell Did You Survive?”, “Death Keeps Me Alive”: un brano travolgente caratterizzato da chitarre incandescenti e una voce che ti lacera la gola, che non assomiglia a nulla di ciò che la band abbia mai realizzato prima.

Il cantante e chitarrista Dylan Baldi ha parlato del nuovo brano e della direzione di “What Kind of Hell Did You Survive?”, affermando:

“Dal punto di vista dei testi, ‘Death Keeps Me Alive’ è raccontata dal punto di vista di un potere malvagio in agguato che non viene mai completamente sconfitto nel mondo e che si nutre di morte, guerra e odio, il che è una cosa piuttosto divertente da cantare, in senso genericamente ‘metal’. Spero che chi ascolta questa canzone si entusiasmi all’idea di come potrebbe suonare il resto dell’album e riconosca che questa sarà una nuova versione dei Cloud Nothings che non ha davvero avuto precedenti prima di questa registrazione.“



Tracklist:

