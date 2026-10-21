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Ci sono momenti in cui la dimensione di una band, per quanto identitaria, comincia a stare stretta. Lo sa bene Natalia Spingel, già mente e fondatrice del quartetto shoegaze tutto al femminile Uniforms (dei quali avevamo recensito l’ottimo “Trance“), che decide ora di voltare pagina e inaugurare un percorso solista dal forte impatto visivo e sonoro.

Il primo tassello di questa nuova avventura si intitola “drama base”, singolo accompagnato dal relativo videoclip, in esclusiva sulle nostre pagine, che fa da apripista al suo EP di debutto, atteso entro la fine dell’anno:

Prodotto e registrato a Berlino il progetto Spingel si allontana dalle pareti di chitarre e dai riverberi shoegaze degli Uniforms per tuffarsi a capofitto nell’elettronica senza etichette. In “drama base” i ritmi pensati per il dancefloor si fondono con architetture sonore dettagliate e stratificate, dove sono la texture, il mood e la ricerca ritmica a guidare l’ascolto piuttosto che i canoni tradizionali di genere.

L’estetica del pezzo è amplificata dal lavoro di Antonio Blanca, che ne ha curato sound design, mix e master, donando alla traccia una profondità tridimensionale. A completare il quadro c’è il comparto visivo gestito da Natalia Zarder, direttrice d’orchestra del videoclip ufficiale: un’opera visiva d’impatto che traduce in immagini le atmosfere dense e ipnotiche del brano.

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Spngel: Bandcamp