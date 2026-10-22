I Clap Your Hands Say Yeah, il progetto di Alec Ounsworth, hanno annunciato l’uscita del loro LP “Burned”, prevista per il 29 gennaio 2027 tramite l’etichetta CYHSY.

Settimo album in studio dei Clap Your Hands Say Yeah e primo nuovo LP dopo sei anni, “Burned” è anticipato dal singolo “Fever of the Mind”.

«Questa è stata la canzone che, dal punto di vista tematico e sonoro, ha guidato il resto dell’album», afferma Alec Ounsworth. “Forse la cosa più importante per me è definire la prima canzone e poi modellare le altre attorno ad essa.”

I Clap Your Hands Say Yeah partiranno in tour per promuovere “Burned”, a partire dal 7 febbraio a Istanbul, in Turchia, seguiti da date in Svizzera, Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Regno Unito. I concerti da headliner in Nord America prenderanno poi il via il 5 aprile all’Atlantis di Washington, DC, con date ad Atlanta, Austin, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Minneapolis, Chicago, New York e altre città, prima del gran finale nella loro città natale, all’Underground Arts di Filadelfia, in Pennsylvania, il 15 maggio.

“Burned” arriva sei anni dopo l’uscita di “New Fragility” del 2021. Le note stampa ci dicono che Ounsworth ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni, dalla fine di una relazione alla perdita, in rapida successione, di parenti stretti. Eppure, per quanto le sue nuove canzoni siano nate dal dolore, dalla confusione e dal cuore spezzato, Ounsworth non ha voluto soffermarsi su questi sentimenti: quelli erano solo i punti di partenza. Una volta ricominciato a scrivere, il nuovo materiale è arrivato a raffica: 10 canzoni che raccontano il percorso dalla perdita alla rinnovata speranza.

Tracklist:

