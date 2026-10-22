Il “Later… With Jools Holland” ha dedicato una puntata speciale ai Fontaines D.C. La band irlandese si è esibita all’Alexandra Palace Theatre di Londra, il 13 ottobre, in un set di 45 minuti da cui sono stati estrapolati alcuni video , ovvero “Mimesis”, “Tongue”, “You Miss Me” e “Favourite”. Il live integrale è disponibile per gli spettatori del Regno Unito su BBC iPlayer.

“Dopamine Chamber” l’album appena uscito, sarà promosso in tour anche in Italia nelle seguenti date:

