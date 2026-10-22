I Queens of the Stone Age, il 21 ottobre, sono tornati al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per presentare dal vivo, per la prima volta, “Where the Goth Girls At?”, brano tratto dal nuovo album “Perfecth”, in uscita il 30 ottobre per Matador Records. Il pezzo segue gli altri due brani già pubblicati: “Insignificant Other” e “Easy Street”.

Quest’anno Halloween si trasforma in HalloQueen: il 31 ottobre la band festeggerà l’uscita di “Perfecth” con eventi speciali nei negozi di tutto il mondo. I costumi sono caldamente incoraggiati! Potrai ascoltare il nuovo album, accaparrarti gadget esclusivi e acquistare, fino a esaurimento scorte e presso i rivenditori HalloQueen aderenti all’iniziativa, un’edizione appena annunciata e in tiratura estremamente limitata di “Perfecth” in formato picture disc, un disco in vinile con immagini stampate. Consulta l’elenco (sì, ci sono tanti negozi di dischi anche in Italia che aderiscono) completo QUI.