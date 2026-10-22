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Il duo alt-pop Oh Wonder torna nel panorama musicale e annuncia l’arrivo in Italia. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto domenica 2 maggio 2027 all’Auditorium Fondazione Cariplo di Milano.

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Nel corso della loro carriera, gli Oh Wonder hanno conquistato il pubblico internazionale, esibendosi sui palchi di tutto il mondo tra concerti da headliner e festival. Le loro performance sono caratterizzate da un sound inconfondibile che intreccia sonorità elettroniche, melodie pop e atmosfere intime e coinvolgenti. Il ritorno sulle scene nel 2026, accompagnato dall’uscita del nuovo singolo Mad World, segna un nuovo capitolo del percorso artistico del duo.

Anthony Vander West e Josephine Vander West il 16 ottobre sono tornati con nuova musica dopo cinque anni di pausa discografica, con l’uscita del nuovo singolo “Mad World”.