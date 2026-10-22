“Punisher” è il secondo singolo dei rabbiosi ragazzi di Bristol Resurrection Men, anticipazione dell’album di debutto omonimo previsto per il 1° dicembre. Giù a testa bassa in mezzo al fragore chitarristico, con questo ritornello devastante che si sublima nel noise e nelle urla devastatanti che ci entrano dritte in testa. Non c’è salvezza, c’è solo questo monolite che ci viene addosso, non lavorando sulla velocità, ma sull’inesorabilità del suo arrivo.

I Resurrection Men sono una nuova band heavy di Bristol, nel Regno Unito, composta da membri dei SANS, dei Modern Rituals, dei Rothmans e dei Talons. Il biglietto da visita è chiaro: a tmosfere tese, vibranti, soniche e fortemente minacciose, pronte ad esplodere.

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