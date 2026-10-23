Davide “Pasta” Piva, Dario “Dariella” Moroldo e Francesco “Cero” Ceravolo riportano in pista gli Amari e ripartono da Bologna, città per loro fondamentale e sempre più vittima del turismo esasperato, per raccontare storture e fallimenti, gioie e mutamenti, l’essere figli e diventare genitori con tutto il bagaglio di preoccupazioni e meraviglia che comporta.

Credit: Erik Tulissio

“Siamo andati a letto presto. E poi abbiamo continuato a cercare la formula esatta del pop sbagliato” così sintetizzano gli anni passati da “Polverone” (era il 2017) e sono ben nove. “Far Finta Di Niente” apre un nuovo capitolo di vita e di musica. Amari ironici, più disincantati ma sempre pronti a stupirsi quelli che ascoltiamo in questi dieci brani.

I sintetizzatori, batterie e campionamenti protagonisti di “Le cose che voglio” inaugurano un viaggio tra miraggi e desideri forse irraggiungibili che sembrano sempre e comunque concreti, a portata di mano. “Tutto Torna” tra indie pop e cantautorato con un testo scritto a quattro mani esplora il legame tra ricordi e presente mentre l’impertinente “Siamo pari” parla di rancore, vendetta, per poi scoprire che siamo noi il nostro peggior nemico.

“Gli atomi del mare” è uno dei brani più maturi e introspettivi degli Amari dove genitori e figli finiscono per diventare poco extra e molto terrestri, prima di “Bisogni” strumentale tagliente e elettronico, “Porto A Spasso Il Cane” altro momento intimo e riflessivo e “Locuste” col sassofono di Laura Agnusdei per raccontare con dolore la Bologna di oggi, irriconoscibile e invivibile.

“Superstiti” con il piano di Emanuele Filippi e un beat ipnotico e cadenzato, vite come mobili Ikea ammaccati da troppi traslochi e conversazioni che servono a togliere la ruggine, “Purè di scintille” (Flavio Zanuttini alla tromba) che va a cercare la meraviglia del linguaggio, la dolcezza dei primi sguardi e delle prime parole di un bambino e “Nelle ore di punta” sogno noir soffuso e minimale chiudono un disco avventuroso con cui gli Amari si reinventano senza rinunciare a se stessi.