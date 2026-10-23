credit: Ilaria Lagioia

“Ça va”, il nuovo album di Valentina Polinori uscirà il 13 novembre.

“Una Piccola Onda” è il nuovo assaggio: è come una riflessione intima. La produzione è volutamente spoglia e la voce, molto presente e asciutta, accompagna il brano come un bisbiglio. Il brano racconta paure e desideri sulle relazioni attraverso immagini semplici e quotidiane, è costruito su un pianoforte che arpeggia poche note, synth sospesi e un arrangiamento elettronico minimale.

Il nuovo album “Ça va” è, come ci dicono le note stampa, cantato in italiano, francese e inglese, ricco di arrangiamenti e cori sublimi. Le canzoni raccontano il tentativo di mostrarsi al mondo per quello che si è. Tutto intorno sembra chiedere di essere diversi, più forti, più bravi, più sicuri, l’idea di base è di provare ad accettarsi con i propri mostri, ritrovare una pelle confortevole in cui vivere.

Anche la musica segue questi movimenti: elettronica e acustica si incontrano, ritmiche pulsanti convivono con arpeggi, synth morbidi, voci eteree e lunghe code strumentali. Il disco passa dalla tensione all’intimità, dalla rabbia alla leggerezza, senza trovare necessariamente una risposta.



