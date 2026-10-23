Credit: Julie Ant

Sembrava impossibile, invece è successo. Perché la regola del punk è non darsi regole, limiti, barriere. E questa, alla fine, è sempre la regola più giusta: “punkrule” è il nuovo singolo di Julie Ant con Dennis Lyxzén (Refused), secondo estratto dall’album d’esordio “Spirito Alto!” in arrivo il 4 dicembre per Bronson Recordings.

Dopo il grido di lotta e resistenza di turnista x sempre, l’artista – tra le batteriste più apprezzate in Italia, già parte di progetti come SÌ! BOOM! VOILÀ! e con all’attivo lunghe collaborazioni tra gli altri con Baustelle e Selton – torna con una canzone tagliente e viscerale, che trasuda adrenalina da ogni poro.

L’energia della sua batteria e del suo sax baritono si fondono con la voce di Dennis Lyxzén, fondatore e frontman dei Refused, una delle band punk hardcore più iconiche di sempre e parte fondante della crescita dell’artista.

Penso che la mia fame di ricerca musicale sia molto legata alla soundtrack del videogioco “Tony Hawk Pro Skater 2″, che spaziava dal punk hardcore allo ska punk e tanto altro. Probabilmente ho iniziato a suonare la batteria per poter eseguire le cover di alcuni di quei brani insieme ai miei amici. Poi, nel clou della mia adolescenza, ho ascoltato per la prima volta “The Shape of Punk to Come” dei Refused e sono letteralmente impazzita. In quel disco il punk hardcore si univa a sonorità per me inusuali nel genere, con synth e atmosfere che mescolavano vari mondi musicali. Tutt?ora lo ascolto come se fosse la prima volta e non smette di emozionarmi.