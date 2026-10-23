Il dream-folk crepuscolare di Marissa Nadler torna in Italia: a febbraio a Bologna, Roma e Macerata
La cantautrice statunitense, icona del panorama gothic-americana e dream-folk mondiale, annuncia una serie di imperdibili appuntamenti dal vivo in Italia.
Celebre per la sua magnetica voce da mezzosoprano (definita da Pitchfork come un canto “da seguire dritto fino agli Inferi“) e per le sue trame di chitarra avvolte nel riverbero, l’artista porterà sul palco le sue ballate notturne, capaci di fondere la tradizione folk americana con sfumature oscure e sognanti.
I concerti saranno l’occasione ideale per ascoltare dal vivo i brani i grandi classici di una carriera ultraventennale, da sempre radicata nel cuore degli appassionati di sonorità intimiste e noir.
17 Febbraio 2027 – Freakout Club Di Bologna – Ingresso Riservato Ai Soci Aics
18 Febbraio 2027 – Unplugged In Monti @ Chiesa Valdese Di Roma
19 Febbraio 2027 – Circolo Dong Di Macerata – Ingresso Riservato Ai Soci Arci
Biglietti QUI