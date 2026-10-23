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Esce per Factory Flaws “Midnight” il nuovo singolo della band shoegaze e dream pop milanese Novanta che segue l’uscita di “My Blood My Dear”, rilasciata a settembre.

“Midnight è una canzone sull’attesa di qualcosa che dovrebbe arrivare e cambiare tutto, mentre restiamo sospesi in un limbo di speranze e aspettative. Continuiamo ingenuamente a credere che il cambiamento arriverà dall’esterno, senza fare nulla di concreto per provocarlo. Con Tokyo sullo sfondo, racconta quel momento in cui non sappiamo se stiamo ancora aspettando una svolta o se, irrimediabilmente, ce la siamo già lasciata alle spalle” – dice Fabiana Truzzu, cantante, tastierista e autrice del testo.



“Midnight rappresenta il lato oscuro del singolo precedente, My Blood My Dear. Tanto quel brano è diretto, presente, a tratti scorbutico ma comunque immediato, tanto questa nuova traccia è sospesa, misteriosa, notturna. Qui ci presentiamo nella nostra versione più onirica: Midnight parte in sordina e cresce lentamente d’intensità, fino ad arrivare a un epilogo da ascoltare al massimo volume possibile. È un brano suonato in 9/8: questo ritmo non convenzionale dona un’emotività più forte a una canzone che è tutto cuore, istinto e malinconia” – dice Manfredi Lamartina, chitarrista della band.



Due ottimi singoli che ci fanno aspettare il nuovo album (atteso nel 2027) con altissime aspettative.