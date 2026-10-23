Susanna Hoffs non dava alle stampe un album di inediti dai tempi di “Someday”, uscito ben quattordici anni fa. Una carriera solista costellata di cover, quella della cantante e chitarrista delle Bangles: ricordiamo i tre volumi di reinterpretazioni di classici anni ’60, ’70 e ’80 pubblicati in compagnia di Matthew Sweet, un’altra vecchia volpe del power pop.

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Genere musicale del quale non vi è essenzialmente alcuna traccia in “The List”. Scritto e registrato in un contesto intimo (letteralmente domestico: il soggiorno di casa a Los Angeles), è un album in larghissima parte acustico, contraddistinto da vivaci sonorità folk, blues, soft rock e country che ben si sposano col mood autunnale alle porte.

Un lavoro molto personale per Hoffs, attraversato da dodici canzoni delicate, ricche di riferimenti all’amore, alla vulnerabilità, ai rimpianti, agli errori di gioventù e alla riscoperta di sé negli anni della maturità. Consideratela pure una piccola biografia sentimentale: il titolo del disco deriva infatti da una reale lista di ex fidanzati che l’artista aveva iniziato a compilare su un taccuino negli anni ’70, molto prima del successo internazionale con le Bangles e del matrimonio con il regista Jay Roach.

E allora è proprio il caso di dirlo: Susanna Hoffs ci mette tutto il suo cuore in questo album, dolce e malinconico quanto basta a ricordarci quel bel sound acustico americano nato dalle intuizioni di giganti come Carole King, Joni Mitchell e James Taylor.

Il songwriting spoglio ed essenziale della frontwoman delle Bangles non raggiunge certo i loro livelli in termini di qualità, ma anche lei si difende bene con una serie di brani scritti, arrangiati e interpretati con gusto e passione.

Note vellutate e agrodolci fanno da spina dorsale a un disco dai toni avvolgenti, quasi rassicuranti, da ascoltare in relax sorseggiando una tazza di tè mentre fuori piove. Sembra di ritornare indietro nel tempo, agli anni ’90 di Lisa Loeb ed Edie Brickell: proprio quest’ultima firma la tenerissima ballad country “Without You”.

E non è l’unica ospite importante: su “Bad Case Of Loneliness”, un altro bel lentone impreziosito da una commovente lap steel, troviamo la voce di Rufus Wainwright. Un duetto da brividi che fa da ciliegina sulla torta a un disco che, tra alti e bassi, scorre via in maniera molto piacevole, con una Susanna Hoffs brillante nelle vesti di cantautrice old style.

Non sempre ispiratissima però, perché il disco soffre di alcune lacune creative che si fanno concrete nei passaggi più raffinati, influenzati dal jazz (“Fool”, “Good Luck”) ma fiaccati da una leziosaggine francamente fastidiosa. Giocare sul sicuro, puntare sull’usato garantito e uscirne comunque da vincitrice: un piccolo successo da aggiungere alla lista.