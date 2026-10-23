Anche nelle migliori famiglie come IFB ci sono pareri discordanti su certi dischi. Di solito ci fidiamo e accettiamo il verdetto del nostro recensore, ma per certe uscite molto importanti e in grado e di dividere la critica, abbiamo pensato a un diritto di replica, una seconda recensione che potrebbe cambiare le carte in tavola rispetto alla precedente. A voi scegliere quella che preferite”…

Leggi l’altra faccia della recensione di “Dopamine Chamber” dei Fontaines D.C.

VOTO OTHER SIDE: 6

Già dalle recensioni in anteprima avevo il sentore che ci sarebbe stato da tribolare sul quinto album dei Fontaines D.C.; la critica professionale fu già molto discorde sul consensus da accordare allo scorso “Romance”, ma su “Dopamine Chamber” pare che gli schieramenti fossero già pronti a darsi battaglia a prescindere: sono diventati un gruppo pop, ci hanno presi in giro, ma invece no, sono dei geni, mescolano i generi, innovano. Siccome non sono di primo pelo, a queste profonde meditazioni ho assistito varie volte; eppure non nascondo che avevo la curiosità di capire realmente quanto gli irlandesi fossero diventati derivativi (leggendo gli uni) e quanto stessero tenendo viva la sacrafiammadelrock (leggendo quegli altri).

Ebbene, le premesse saranno sì di seconda mano, ma non certo di second’ordine: i dublinesi maneggiano l’arte un po’ ruffiana di copiare con la classe navigata dei manieristi, il ché rende brani come “Six Shot Morning” (una narcosi immersa in un meandro industrial-cyberpunk) e “Mimesis” (retrivo e decadente synthpop che potrebbe essere l’anello mancante fra Joy Division e New Order, forse l’episodio più riuscito in assoluto, e tra i più distanti dalla loro vena classica), degni epigoni di un certo revival simil-gotico per discoteche alternative.

Scrivendo di “Romance” ci ponevamo il dubbio se, al di là dell’hype e dei risultati raggiunti coi primi album, i Fontaines sarebbero stati in grado di lasciare un brano che diventasse – per abusare di un termine pure troppo in voga – “iconico” per i posteri di chi sta assistendo in presa diretta alla loro parabola; ebbene, lungi dall’essere il loro capolavoro, “Marianne” dispone dei crismi per colmare quel vuoto.

Ciò che sembra di ascoltare è una sintesi fra i Depeche Mode più maturi e gli Smashing Pumpkins durante la loro fase crepuscolare. Lo choc per chi ha amato un disco come “Dogrel” è, però, traumatizzante. “Happy for You” non si destreggia male nel tentativo di costruire il suo climax emotivo, ma per farlo deve rimangiarsi molto di quanto postulato inzialmente e sfoderare (finalmente) un muro di chitarre distorte, che tornano protagoniste in “Demolition”, un alt-rock più arioso che sarebbe stato titolare fisso nella formazione di “Romance”.

Fin qui il mio giudizio sarebbe positivo, non fosse che l’unico flebile elemento di continuità/riconoscibilità col corpus precedente era e rimane la voce di Grian Chatten, sintomo che eziologicamente preannuncia che a breve c’è un bivio, arrivederci ragazzi, è stato bello, ciaone.

Giusto in mezzo all’album c’è “Tongue”, il secondo singolo, in veloce ritirata verso le più confortevoli lusinghe dedicate alla “Starbuster” che fu, qui innervata da un basso dub a strizzare l’occhio al trip-hop.

Un divertissement? No, perché poi casca l’asino.

La seconda parte è davvero un disco pop, e onestamente ho fatto fatica a finire di ascoltarlo. Una ballatina orchestrale come “One Man” che finisce con un bel la-la-la finale, perché al pubblico qualcosa dobbiamo pur far cantare; un tedioso duetto con Rosalía (sic), che probabilmente voleva rifare il verso alla classica “Where the Wild Roses Grow“, ma al cui cospetto fa sembrare minuscoli entrambi i protagonisti (passi il Chatten rispetto a Nick Cave, ma Rosalía rispetto a Kylie Minogue era meno pronosticabile); “You Miss Me” è un altro (post) britpop orchestrale, comunque un gradino sopra una mediocre “Japan”, che potrebbe essere un recente parto dei Coldplay, gente che quel genere lo ha perlomeno contribuito a definire. Si salva forse la chiusura di “Intimate”, che prova idealmente a riallacciarsi alle premesse.

Mi chiedo se una scansione dei brani così netta sia stata voluta dalla band o dall’etichetta discografica (“Allora, quelle buone le mettiamo tutte subito, tanto in fondo ci arrivano solo quelli che leggono Pitchfork“), ma a me pare solo una colossale mancanza di coraggio. Perso per perso, visto che già “Romance” una parte di pubblico storico se l’era scientemente giocata, tanto valeva diventare una band “nuova” a tutti gli effetti? L’impressione è che i Fontaines D.C. siano rimasti a metà del guado tra le istanze alternative retrò e quelle più smaccate (e probabilmente sincere) che annunciano una volta per tutte la svolta commerciale; stavolta il bilancio fra perdita dei fan della prima ora e nuovi acquisti potrebbe non esser così in attivo, e io contribuisco alla pesatura col segno “meno”.