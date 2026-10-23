Credit: Bandcamp

I favolosi Kindsight tornano con il nuovo singolo “Mine Till Death”, secondo assaggio del terzo album della band, la cui uscita è prevista per l’inizio del 2027 con la Rama Lama Records.

<a href="https://kindsightkindsight.bandcamp.com/track/mine-till-death">Mine Till Death by Kindsight</a>

“Mine Till Death” è una canzone indie pop deliziosa, dal forte sapore agrodolce. C’è dolcezza e tutto sembra dolce a contenuto, con la voce leggera e caratteristica di Nina è al centro del brano, ma poi ecco i ritornelli che si aprono in un sound molto più ampio, caratterizzato da synth e chitarre distorte. Una vera e propria esplosione sonora che ci lascia senza fiato.

La canzone risale a un soggiorno in baita nell’autunno del 2024, quando i Kindsight hanno avuto l’idea per la prima volta. Il brano è poi rimasto incompiuto per quasi due anni, finché i Kindsight non ci sono tornati sopra e l’hanno finalmente completato.

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