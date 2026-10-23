“Feeling Down” è il nuovo singolo tratto dall’ album di debutto dei Soft Siren, “4AM”. Una voce che, con un tono sensuale ed etereo, cu guida lungo sentieri morbidi e popedelici, dai torni rarefatti e magici. Un misto di fascino e nostalgia ci avvolge e ci sentiamo completamente avvolti da queste sensazioni a cui non riusciamo a resistere. Tutto si fa così splendidamente onirico e melodico e perdersi in questo mare è dolcissimo.

I riferimenti chiari per questo sound dicono Mazzy Star, Sneaker Pimps e Macy Gray.

I Soft Siren sono un trio emergente di dream pop con sede a Los Angeles, in California. Morbido shoegaze e trip-hop anni ’90, insieme al calore dell’indie e del rock psichedelico dipingono i perfetti confini di una band che lavoro moltissimo sulle emozioni: c’è delicatezza, certo, ma anche una sottile, indefinita, malinconia e tutto è così magicamente etereo.

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