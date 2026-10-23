Inutile spendere parole sulla grande tradizione hard rock nordeuropea. Sarà almeno dai tempi degli Hanoi Rocks che, da quell’immenso angolo del vecchio continente, arrivano band di grandissimo livello capaci di imporsi all’attenzione mondiale.

Alla corposa lista si aggiungono oggi anche gli svedesi Velveteen Queen, un giovane quartetto nato nel 2021. In “The Greater Good”, il loro secondo album, trovano posto undici tracce scritte seguendo pedissequamente il modello ‘80s di Aerosmith e Guns N’ Roses: atmosfere sleaze degne della più decadente e lussuriosa Sunset Strip, riffoni sporchi e ignorantissimi, ritornelli che conquisterebbero senza problemi l’airplay radiofonico se il genere musicale in questione non fosse fuori moda da un pezzo.

Difficile credere che i Velveteen Queen possano invertire la tendenza e riaccendere il sacro fuoco, magari mettendosi a capo dell’ennesimo momento revival. Il loro lavoro lo fanno molto bene, con cuore e tecnica; ma i pezzi del disco sono così poco innovativi da non differenziarsi in alcun modo da produzioni vecchie di trenta, persino quarant’anni fa.

Il sound moderno, pulito e definito – patinato nei brani più soft (“Sorry”) – non scalfisce l’anima rockettara dei Velveteen Queen, eredi di quella grande tradizione sleaze/glam in grado di bilanciare alla perfezione melodia ed energia.

La loro è una ricetta semplice, sempre efficace, ma ormai trita e ritrita: canzoni dal grande impatto ma prive di sorprese, che scorrono via lasciando sulla pelle dell’ascoltatore solo il marchio del derivativo, del già sentito.

In alcuni casi, però, anche il quintetto guidato dal cantante Samuel Nilsson riesce a graffiare: i quattro pezzi che aprono il disco, ovvero “Too Far Gone”, “The Greater Good”, “Talk Or Walk” e “Adrenaline”, faranno venire l’acquolina in bocca agli orfani dei Guns N’ Roses classici.