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Terza e ultima data nel nostro paese per i Drink The Sea qui a Ravenna dopo i passaggi al Verdi Teatro di Genova e al Monk Club di Roma delle sere precedenti.

Il supergruppo è nato nel 2022 e vede tra le sue fila incredibili musicisti come Peter Buck, fondatore dei R.E.M., Barrett Martin, batterista di Screaming Trees e Mad Season, Alain Johannes, fondatore degli Eleven e collaboratore di Queens Of The Stone Age, Chris Cornell, PJ Harvey e Them Crooked Vultures, Duke Garwood, stimato songwriter inglese e collaboratore del compianto Mark Lanegan, la percussionista Lisette Garcia e il bassista Dune Butler.

Il gruppo anglo-statunitense ha pubblicato nel frattempo ben tre album che portano tutti il suo nome, l’ultimo dei quali è uscito solamente a inizio ottobre via Sunyata Records, quindi attraverso una label indipendente, come orgogliosamente ricorderanno i membri della band durante il concerto.

L’attesa per il loro live-show romagnolo è veramente molta come dimostra il sold-out arrivato proprio nel pomeriggio di questo pur freddo venerdì di fine ottobre: la sala della venue di Madonna Dell’Albero, frazione nella prima periferia di Ravenna, è decisamente piena e, tra le presenze, vediamo anche numerosi fan stranieri giunti in città appositamente per gustare questo concerto.

I sei musicisti salgono sul palco del Bronson alle nove e tre quarti e, non possiamo fare a meno di notare che l’eta media dei fan è intorno ai cinquanta anni: ad aprire la serata ci pensa “Shaking For The Snakes”, estratto dal loro primo capitolo, con Duke Garwood ai main vocals. Accompagnato da visual decisamente colorati e luminosi, come accadrà per quasi tutta la serata, il brano gode di un ritmo vibrante e di un lavoro davvero interessante da parte di Barrett Martin dietro al suo drumkit.

“Deep As The Sun”, invece, risulta decisamente ipnotica, rumorosa e dal ritmo pesante con un leggero tocco orientaleggiante, mentre “It Makes The Rain Slow” denota una certa cattiveria psichedelica e trova una certa intensità sia a livello strumentale che emotivo, sebbene non manchi un assolo di armonica da parte di Garwood.

Degne di interesse le soluzioni percussive di “Parisian Voodoo” che arrivano al limite del tribale, mentre le sonorità rimangono oscure, quasi cinematografiche e sicuramente ipnotiche e vibranti.

Subito dopo, invece, ecco uno dei rari attimi di calma, rappresentato da “I’ll Be Your Shelter” che si tuffa sì nella psichedelia, ma allo stesso tempo regala ai numerosi presenti un momento romantico e tranquilllo con la voce di Alain Johanness che sembra voler rassicurare chi ascolta.

Troviamo la stessa calma anche poco più avanti in “Pour Your Glove On”, dove le chitarre alleggeriscono il suono insieme ai cori riflessivi, regalandoci un altro passaggio delicato dopo tanta energia.

Se “Turn To Gold” risulta cupa e cinematografica, “House Of Flowers”, pur delicata, scatena un handclapping da parte del pubblico romagnolo e gode di quella voce così calda di Duke che la rende unica e speciale.

C’è poi un giusto spazio anche per il passato nella parte conclusiva del lungo set con alcune cover a partire da “Long Gone Day” dei Mad Season: nell’intensità grungey del pezzo, senza risultare fuori posto, appaiono anche il contrabbasso di Dune Butler e il flauto di Garwood.

Il set si chiude, dopo due ore esatte, con l’energia di “The One I Love” dei R.E.M. e con la cattiveria di “Hangin’ Tree” dei Queens Of The Stone Age che regala gli ultimi momenti di adrenalina della serata.

Un concerto che ha lasciato i presenti visibilmente soddisfatti, senza mai mettere in discussione la qualità dei musicisti presenti sul palco che anche stasera ci hanno dimostrato perché, ognuno con il suo contributo, hanno scritto (e continuano a scrivere) pagine importanti della storia del rock.