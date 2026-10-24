I Band Of Skulls sono tornati con il loro nuovo singolo “Bitter Dream”.

Il gruppo garage rock gallese è tornato in attività come duo con una nuova componente ufficiale alla voce: Iona Alven.

Dopo l’addio della storica bassista e cantante Emma Richardson, il frontman Russell Marsden ha rifondato il nucleo del gruppo. Recentemente, la band ha firmato un nuovo contratto discografico con la FLG Records e il singolo “Bitter Dream”, vede proprio il debutto della Alven come nuova voce principale al fianco di Marsden.

“Bitter Dream è una canzone che parla dell’essere perseguitati dai propri sogni“, ha dichiarato Marsden. «Un desiderio persistente e una malinconia che possono essere placati solo dalla forza di un nuovo amore. Con Iona Alven alla voce, questa canzone ha un piede saldamente nell’oscurità e l’altro che si avvia verso la luce».

«È diretta, pesante dove serve, e inconfondibilmente Band of Skulls. Rispecchia perfettamente dove si trova la band in questo momento – e dove vogliamo arrivare».