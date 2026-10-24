Morten Harket ha pubblicato il nuovo singolo “If I Ever See Your Face Again”, il secondo brano estratto dal suo settimo album solista di prossima uscita, “Human Grace“.
L’album uscirà il 27 novembre per Warner Records, a 12 anni di distanza dal precedente album solista del frontman degli a-ha, “Brother”.
“If I Ever See Your Face Again” segue “Hold Me”, il recente duetto di Harket con sua figlia Tomine, ed esplora, come ci dicono le note stampa, la speranza di riallacciare un legame con qualcuno e ciò che si potrebbe fare diversamente se si avesse un’altra possibilità.
Harket ha scritto il testo e composto la musica insieme al suo collaboratore di lunga data Kvint.
«Ogni canzone dell’album parla d’amore. Anche quelle più cupe. Ogni brano ha una sua prospettiva», ha affermato Harket.