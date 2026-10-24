Gli IVES sono un duo dream pop formatosi a Los Angeles: Chris Kellogg alla chitarra e da Ivory / Ives alla voce e ai testi.

Questa “Eyes Wide Shout” si muove sinuosa e quasi sottotraccia, ma è percorsa da micidiali scosse elettroche, che alzano il ritmo e i giri del motore, che poi ritorna quasi chiesto, in un gioco di saliscendi che mettono in campo tanto la dolcezza quanto il nervosismo del sound della band. Gli IVES si dimostrano quindi evocativi, suggestivi e malinconici ma anche pronti a darci quella vibrazione che ci fa alzare in piedi, muoverci, ballare, cercando le distorsioni e non il suono più pulito.

Niente male.

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