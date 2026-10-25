Angosciante e dannatamente pervasivo dalla prima all’ultima nota, il decimo album dei Godflesh porta a conclusione il progetto di Justin Broadrick, reso inerte dal recente intervento alle corde vocali che in sostanza non gli permetterà più di esibirsi a questi livelli, in una band che da 30 e più anni ha insegnato a molti altri adepti (Faith No More, Fear Factory, tutto il post metal) a coniugare rumore e ritmo, assenza e potenza, senza compromessi, senza pretese se non quelle di inserirsi nel delirio delle viscere del presente come pochi altri hanno saputo fare, rimanendo sempre ai margini, scadenzando le uscite, essendo sempre dietro alla propria immagine, facendola risplendere dal buio più che dalla luce.

Credit: Kim Sølve

“Decay” è il monolite terminale di questa folle corsa verso il blue profondo dell’anima, del malessere esistenziale, della furia ripetitiva del suono martellante, che copre ogni pensiero, che annichilisce le povere esistenze di flesh and blood in un vortice distruttivo e scatenante, dove la rabbia espressa esplode nelle ultime parole in growl del leader, mai così minimali, mai così confuse ad hoc con il sound, tanto da diventare spesso incomprensibilie parte della strumentrazione.

Sei brani per circa tre quarti d’ora di belligeranza iconoclasta, senza fronzoli, grezza e compatta come ai loro inizi nelle periferie inglesi, dove il rumore diventa la base della creatività, intercalato dalla drumming machine robotica e alienante, dove le chitarre percorrono riff statici tra il doom di “Master and Slave”, il post metal e lo sludge di “Consume me” nel devastante finale, in un album che traduce il decadimento fisico e musicale di una band che (probabilmente) giunge al termine di un percorso invidiabile, oramai fuori dal tempo ma che il tempo lo ha plasmato riuscendo a scendere negli inferi del male per permettere di risalire nell’impeto ispiratore.

“Decay” è il suono dell’ossessione della perdita di speranza, un album da prendere o lasciare , da ascoltare assolutamente senza pause, in modo che la percezione del livello delle miserie quotidiane ci colga senza ostacoli nell’ultimo istante del suo feedback.