L’ultimo disco dei Pavement, “Terror Twilight”, è stato pubblicato nell’estate del 1999. Da allora un lungo scioglimento e due fortunate reunion condite da tour, ristampe e persino un film (“Pavements” di Alex Ross Perry). Nuova musica? Zero.

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A soddisfare i fini palati degli estimatori della band californiana, tuttavia, ci pensano regolarmente gli innumerevoli epigoni sbucati fuori come funghi nel corso degli anni. Tra i cloni più promettenti oggi troviamo anche gli scozzesi Homework, un quartetto di Glasgow che fa il suo debutto sulla lunga distanza con “Bang Here If Stuck”.

Dodici canzoni che suonano davvero come un viaggio nel tempo, indietro di almeno tre decenni, catapultati dritti dritti tra le braccia di quell’indie rock sghembo e stonato nato dalle fertili menti di Stephen Malkmus e compagni.

Gli Homework, guidati da Michael Newton e Santiago Taberna, costruiscono i loro pezzi seguendo in maniera pedissequa le lezioni apprese ascoltando “Slanted And Enchanted”, “Crooked Rain, Crooked Rain” e “Wowee Zowee”: dinamiche ritmiche sbilenche e destrutturate; melodie pop squarciate da dissonanze improvvise; intrecci di chitarra elaborati ma leggermente fuori tono, quasi a voler dare risalto alle imperfezioni.

Rock a bassa fedeltà, essenziale ma imprevedibile, impreziosito da una quantità spropositata di hook modellati sul nobile esempio pavementiano. In realtà gli Homework, nel tentativo si scacciare l’ingombrante spettro dei loro padri putativi, dicono di essersi ispirati a tante altre band, tutte comunque legate agli anni ’90: Built To Spill, Teenage Fanclub, Urusei Yatsura e The Vaselines.

In effetti vi sono briciole di originalità e freschezza nel sound del gruppo scozzese che, in generale, risulta essere un po’ più asciutto e grezzo rispetto a quello dei Pavement. Le chitarre, pur ricoprendo un ruolo da assolute protagoniste, di rado si lanciano in lunghi voli solisti, e in alcuni passaggi il noise pop e lo slacker rock lasciano spazio a sfumature grunge, garage e punk (due esempi su tutti: “Velcro” e “GVB”).

Poi però, sentendo il riff spigoloso di “Hedge Your Bets”, subito salta all’orecchio la scopiazzatura di “Rattled By The Rush”. E allora ti chiedi: si tratta di un omaggio? Un’innocente citazione? O del più classico dei plagi? C’è poco da fare: per il momento gli Homework sono una copia carbone dei Pavement. Ma è impossibile voler male a una creatura come “Bang Here If Stuck”: un buon disco di quel sano, vecchio indie rock lo-fi di una volta, pieno di promesse per un futuro all’insegna dell’emancipazione.