Martin Gore, membro fondatore dei Depeche Mode, ha collaborato con l’artista Cliff Damavandi alla realizzazione di un nuovo brano, “Cross Whisper”, in cui canta la figlia di Gore, Johnnie Lee (nata il 19 febbraio 2016), avuta con l’attuale moglie Kerrilee Kaski.

Il brano, a quanto ci dicono le note stampa, è nato da una conversazione sulla morte, sui fenomeni inspiegabili e sul simbolismo degli uccelli.

Gore ha ricordato un episodio in cui un uccello ha picchiettato ripetutamente contro la finestra del suo studio poco prima che venisse a sapere della scomparsa di un caro amico: “Ero fuori con alcuni amici e abbiamo iniziato a parlare della morte, così ho raccontato che ogni volta che una persona a me cara è venuta a mancare, gli uccelli iniziano ad apparire, a volte presentandosi ogni giorno per un anno intero fuori dalla mia finestra. Quando morì mia madre, arrivò un uccello, e lo stesso accadde quando se ne andò il mio cane. Quando morì il mio gatto, un uccello entrò in casa e volò al piano di sotto nella stanza dove dormiva“.

Damavandi rimase colpita dalla storia e scrisse un testo ispirato ad essa: “Quando Martin mi ha raccontato la sua storia io riuscivo a percepirla oltre che a sentirla. C’era qualcosa di così diverso che mi ha spinto a scrivere il testo“.